Vendas do Natal sobem 5,6% e registram melhor desempenho dos últimos sete anos, revela Serasa Experian

São Paulo, 26 de dezembro de 2017 – O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio – Natal 2017, reverteu três anos consecutivos de queda e cravou o melhor desempenho desde 2011. Durante a semana da data comemorativa, de 18 a 24 de dezembro, as vendas subiram 5,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. No final de semana do Natal (22 a 24 de dezembro), houve aumento de 0,8% em todo o país na comparação com o final de semana equivalente ao do ano anterior (16 a 18 de dezembro de 2016).

Na cidade de São Paulo, as vendas realizadas na semana do Natal subiram 5,2% ante a mesma semana do ano passado. No final de semana da data, as vendas aumentaram 0,6% em relação ao período equivalente ao ano anterior.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, a recuperação da renda real dos consumidores, proporcionada pelo recuo sistemático da inflação e da queda gradual do desemprego, a melhora dos níveis de confiança e a retomada da expansão do crédito com a queda dos juros, estimularam as vendas do Natal de 2017.

Evolução histórica das vendas na semana do Natal no Brasil

Metodologia

O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio tem como base uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Serasa Experian. Foram consideradas as consultas realizadas no período de 18 a 24 de dezembro de 2017 e comparadas às consultas realizadas no mesmo período de 2016; e as do período de 22 a 24 de dezembro de 2017, em comparação às do período de 16 a 18 de dezembro de 2016.

Durante o período de 26 de dezembro a 07 de janeiro, a Serasa Experian e a equipe de Assessoria de Imprensa estarão em férias coletivas. Para solicitações de entrevistas e/ou dúvidas sobre o Indicador de Atividade do Comércio – Natal 2017, por gentileza, entre em contato pelo telefone: 11 2847 9331.