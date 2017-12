Negra Li, Lurdez da Luz, Stefanie e Luana Hansen juntam-se no palco do Sesc Vila Mariana

Cantoras apresentam o show “Empodere a Mente”, com direção de Akilez

Nos dias 6 e 7 de janeiro, sábado às 21h e domingo às 18h, as cantoras Negra Li, Lurdez da Luz, Stefanie e Luana Hansen unem forças no Teatro do Sesc Vila Mariana para o show “Empodere a Mente”, acompanhadas de banda formada exclusivamente por mulheres e com direção musical de Akilez (Projeto Nave). Ingressos à venda no Portal Sesc SP e nas bilheterias do Sesc.

“Empodere a Mente” acontece em um contexto de militância e empoderamento feminino, em que as vozes e os sons se apresentam como movimento de resistência e diversidade. Exclusivamente para esse show, foi formada uma banda que conta com Simone Sou (bateria), Anna Tréa (guitarra), Érica (teclado), Ana Karina Sebastião (baixo) e Ana Colomar (sax e flauta).

No repertório, canções da carreira de cada uma das quatro cantoras, vozes representativas do hip hop brasileiro.

A direção musical do show fica por conta de Akilez, membro do Projeto Nave.

No Portal Sesc SP, mais informações e compra de ingressos: bit.ly/EmpodereAMente

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ dy3smbnweqds6c8/ AABALwLsi0Hio3ulWm1p4reBa?dl=0

Serviço:

Negra Li, Lurdez da Luz, Stefanie e Luana Hansen

Empodere a Mente

Dias 6 e de janeiro, sábado, às 21h; domingo, às 18h

Local: Teatro (capacidade: 620 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Venda de ingresso no Portal Sesc SP e nas bilheterias. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 30,00 (inteira) l R$ 15,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 9,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Mariana Martucci

(11) 5080 3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br