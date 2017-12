Prefeitura de Três Lagoas antecipa salários dos servidores municipais

Foto: Marcelo Casal da Agência Brasil

Economia e gestão programada proporcionaram 3 folhas em dezembro

Os resultados da economia feita pela Prefeitura de Três Lagoas no primeiro ano de governo do prefeito Angelo Guerreiro já surtem efeitos positivos na economia da Cidade. O pagamento em dia dos servidores favorece o aquecimento da economia mantendo a circulação de dinheiro no comércio do Município.

Os salários de dezembro foram antecipados e estão na conta dos servidores desde 26 de dezembro.

Diferente de outros municípios do País, Três Lagoas conseguiu manter em dia e antecipar a folha de pagamento dos seus mais de 4 mil servidores.

Contando o 13º salário, dividido em 2 parcelas já pagas, foram geradas pela administração do município três folhas de pagamento em dezembro.

Para se alcançar tal feito umas das ações da administração foi seguir a riscar a sugestão do Prefeito Angelo Guerreiro de cortar gastos desnecessários em todas as pastas de sua gestão. Mesmo após eleito, em outubro de 2016, Angelo Guerreiro se posicionou contra o aumento de salários para prefeito, vice, secretários e diretores de Três Lagoas, não acontecendo o reajuste. Várias cidades do país aderiram ao aumento.

Em vários municípios do Estado o aumento dos salários para prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, procurador-geral, controlador, chefe de gabinete do prefeito e dos vereadores, em alguns casos chega a 30%.

Para Angelo Guerreiro a cooperação e entendimento da equipe em cortar despesas e economizar, por exemplo, em diárias, fez toda a diferença.

“Podemos nos considerar uma cidade abençoada por nossos servidores não precisarem passar pelo que vários municípios estão tendo que enfrentar com a falta de recursos para pagamento de seus funcionários. Colhemos hoje os frutos da cooperação e entendimento da equipe de gestores sobre a importância e responsabilidade com os gastos públicos”, finaliza o gestor.