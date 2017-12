Cleo Pires exibe curvas em brincadeira na piscina com irmão

De biquíni, Cleo Pires curtiu um dia na piscina com o irmão mais novo, Bento, e deixou as curvas em evidência. A atriz, adepta do programa de emagrecimento de Mayra Cardi, mostrou na terça-feira (26), no Instagram, que foi alvo de uma brincadeira do caçula e acabou sendo molhada com um balde de água. “Esse rostinho perfeito e sapeca pela metade é do Bento que armou com Joaquim uma surpresinha marota num delicioso dia de sol”, contou. Em seu Stories, a filha de Gloria Pires mostrou toda a sequência armada pelo adolescente: “Estava eu tranquilamente… curtindo um dia de sol. Eu e Lanai. E Bento já para o crime. Eu sereiando. Só na inocência”.

Em setembro, durante passagem pelo Rock in Rio, Cleo admitiu que estava com quilinhos a mais: “Engordei horrores. Passei do manequim 36 para o 40, mas não sei quantos quilos [engordei] pois não me peso, vejo nas roupas e no espelho”. Para voltar à antiga forma, a atriz decidiu adotar uma dieta vegana: “Estou voltando para o veganismo, com mais consciência e sem muito radicalismo. problema é que eu adoro comer. Como tudo que você imaginar, menos bicho, é claro”.