Chuva intensa deixa 100 pessoas desabrigadas em Porto Murtinho

Em três dias, foram 368 milímetros e Rio Paraguai subiu 1,08 metro

27 DEZ 2017 – Por DA REDAÇÃO – 07h:00 – Correio do Estado



Pelo menos 70 pessoas estão desabrigadas e foram levadas ao abrigo municipal de Porto Murtinho, a 415 quilômetros de Campo Grande, após as inundações causadas pelas fortes chuvas que ocorreram no município nos últimos dias.

Em 24 horas, entre segunda-feira e terça-feira, foram registrados 124 milímetros. Até agora, aproximadamente 80 residências foram afetadas pela cheia do Rio Paraguai e 100 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas – algumas foram para casas de parentes e conhecidos. A Marinha do Brasil informou que o Rio Paraguai atingiu 4,62 metros ontem (26), ou seja, está 1,08 metro acima do nível normal.

A chefe da assistência social do município, Aline Costa, disse que as famílias afetadas foram abrigadas no prédio do Centro de Múltiplas Atividades de Porto Murtinho e precisam de doações, pois muitas perderam quase tudo. “Estamos pedindo roupas, cobertores, alimentos”, ressaltou.

Desde domingo, dia 24 de dezembro, as equipes da assistência social e da Defesa Civil do município tentam convencer as pessoas que moram em locais de risco a saírem de suas residências. “Começou a chover no dia 24. Algumas só aceitam sair quando estão vendo a água entrar em casa e não é aconselhável esperar até esse ponto. Os bombeiros e Exército estão nos ajudando com botes”, completou.

Em três dias, foram registrados 368 milímetros de chuva na cidade.

