Dupla armada invade casa, faz família refém e foge levando celulares e moto

Dentre as vítimas, havia uma criança de 3 anos de idade

27 DEZ 2017 – Por BRUNA AQUINO – 09h:03 – Correio do Estado

Dois criminosos armados invadiram uma residência, fizeram uma família e amigos reféns, por volta das 22h de ontem (26), na Rua São Pedro, Bairro Maria Leite em Corumbá. Os bandidos conseguiram fugir levando os pertences das vítimas e uma motocicleta.

De acordo com boletim de ocorrência, as vítimas estavam em casa, quando dois homens entraram e anunciaram o assalto. As vítimas foram levadas até um dos quartos sob ameaças de morte.

Um dos assaltante mandou uma das vítimas entregar as chaves da motocicleta Bross que estava estacionada na garagem. Além da moto, os criminosos roubaram carteiras, celulares e dinheiro.

Durante o roubo, a mãe da criança, que estava entre os reféns, chegou no local para buscar a menina e também foi trancada no quarto. Os criminosos fugiram na motocicleta.

A Polícia Militar foi acionada e vítimas informaram que os assaltantes aparentavam ter entre 20 e 22 anos de idade.Um era negro, tinha tatuagem no braço direito, usava boné, camisa amarela e calça jeans. O comparsa era moreno, sem barba, usava boné, camisa vermelha e bermuda colorida.

Caso foi registrado na Primeira Delegacia de Corumbá e diligências estão sendo feitas na tentativa de encontrar os suspeitos.