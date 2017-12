Marcel Colombo estava internado desde ontem (26) na área cardiológica

27 DEZ 2017 – Por BRUNA AQUINO – 09h:33 – Correio do Estado

Marcel Costa Hernandes Colombo, de 31 anos, que ficou conhecido como “Playboy ostentação”, continua internado no Hospital Regional Rosa Pedrossian, em Campo Grande. Ele passou mal na noite do dia 25 e foi encaminhado no dia seguinte para atendimento médico com suspeita de infarto.

O hospital informou por meio da assessoria que, Colombo continua internado na área cardiológica. O estado de saúde dele e quais os procedimentos médicos ele será submetido não foram divulgados.

Operação Harpócrates

Suspeito de crime de descaminho e possível lavagem de dinheiro, Colombo teve prisão preventiva decretada no dia 21 de dezembro pelo juiz federal de Três Lagoas, Roberto Polini. Como não possui ensino superior, desde que foi preso divide espaço com outros detidos em cela comum.

O estilo ostentação denunciou as atividades ilícitas de Marcel Colombo, morador do bairro Carandá Bosque e conhecido por dar festas regadas a bebidas de acordo com delegado da Polícia Federal, José Antônio de Oliveira Franco.

O empresário foi preso em flagrante e na casa dele foi apreendida uma pistola calibre 6.35 mm sem registro, diversos frascos de perfume de origem estrangeira, roupas de países da América Latina – como o Peru – soco inglês, remédios anabolizantes sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e R$ 2,2 mil em notas falsas. Os produtos apreendidos embasaram a prisão em flagrante do suspeito.

Além da casa de Marcel, buscas e apreensões foram feitas na loja e no quarto de hotel onde mora Rogério Rodrigues dos Reis. Conhecido por vender produtos eletrônicos comprados nos Estados Unidos (EUA) e comercializados com preço abaixo dos praticados no mercado, em Campo Grande. Na loja foram recolhidos celulares de última geração, computadores da Apple, caixas de som da JBL, micro câmeras GoPro, entre outras mercadorias.