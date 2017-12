É grave o estado de saúde de menino que se afogou em lago da Capital

Ele ficou cerca de 20 minutos embaixo d’água e está na Santa Casa

27 DEZ 2017 – Por MARESSA MENDONÇA – 08h:47 – Correio do Estado



O estado de saúde do menino de nove anos, que se afogou na tarde de ontem em lago do bairro Moreninha IV em Campo Grande, é considerado grave.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Santa Casa, ele está entubado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital.

O ACIDENTE

O garoto foi resgatado por vizinhos depois de se afogar em um lago na Rua Amado Nogueira de Moraes, no residencial José Maksoud.

Conforme as informações divulgadas ontem pelo Corpo de Bombeiros, o menino foi brincar na rua com outras crianças. Mais tarde, eles pularam a cerca para tomar banho em um lago localizado no bairro.

Durante brincadeira, vítima não conseguiu nadar e acabou afogando. Ele ficou vinte minutos submerso na água e foi retirado por vizinhos que moram nas proximidades do reservatório.

A criança foi reanimada por cerca de 15 minutos e depois encaminhada até a Santa Casa.