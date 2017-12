Quarta-feira deve ser nublada e máxima é de 33ºC no Estado

27 DEZ 2017 – Por YARIMA MECCHI – 07h:15 – Correio do Estado



A previsão para esta quarta-feira (27) é de tempo nublado e com pancadas de chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo a previsão a temperatura máxima deve chegar aos 33ºC e mínima será de 23ºC. A umidade relativa do ar deve ficar entre 60% e 90%.

Em Campo Grande também há previsão de chuva, mas o dia deve ser um pouco mais fresco, os termômetros devem marcar entre 21ºC e 30ºC.