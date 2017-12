Ator e diretor Emiliano Ruschel recebe Prêmio de Melhor Filme de Ficção, no 1º FICA

O ator e diretor Emiliano Ruschel que recebeu recentemente o Prêmio de Melhor Filme de Ficção, no 1º FICA (Festival Internacional Colaborativo do Audiovisual), pelo filme “Maverick: Caçada no Brasil”, no qual assina a direção e protagoniza como o personagem-título Jack Maverick.

“Ganhar o prêmio foi sensacional. É sempre uma alegria muito grande ter o seu trabalho e de sua equipe reconhecido por um festival de cinema. Mais esse teve um sabor especial. O filme foi realizado com um elenco e equipe de lugares diferentes. Principalmente de Los Angeles (EUA), Rio de Janeiro, São Paulo e Passo Fundo (RS). A gente já reuniu o elenco e equipe de Los Angeles quando o filme ganhou o prêmio Spotlight de filme internacional, no LABRFF (Los Angeles Brazilian Film Festival). Então, nós já comemoramos com o pessoal de lá. Com a equipe do Rio Grande do Sul, já celebramos juntos a pré-estreia de lançamento nos cinemas. E agora foi a vez de comemorar com a equipe do Rio de Janeiro, assistimos juntos ao filme no Cine Odeon, pelo 1º FICA (Festival Internacional Colaborativo do Audiovisual) e tivemos a honra de receber o Prêmio de Melhor Filme de Ficção. Vida longa aos festivais e ao cinema! E em breve o filme vai estar disponível no NETNOW, Google Play e iTunes, pela distribuidora O2 Play/O2 Filmes, do cineasta Fernando Meirelles”, comemora ele.

No elenco, estão também Larissa Vereza, Pietra Gasparin, Massayuki Yamamoto, Carla Elgert, Michele Birkheuer, Carlos Takeshi, Mark Lucas (ator americano) e Márcio Kieling.

Além de dirigir o longa-metragem, Ruschel interpreta o protagonista, que exigiu dele uma preparação e tanto para encarar as cenas de ação. “Meu personagem é o Jack Maverick, um mercenário com treinamento especial, bom de briga e uma fera atrás do volante de seu V8 envenenado. Ele investiga uma série de suicídios e chega nos traficantes locais. E tem um conglomerado farmacêutico envolvido, então, a coisa complica. A preparação é sempre muito interessante, a parte de pesquisa desse mundo e submundo de ex-militares e operações especiais sempre dão muito pano para manga”, conta ele, que fez um trabalho de voz com a coach americana Judy Young, para ter um sotaque neutro, e com o coach de dupla cidadania Stephan Oberhoff, já que a origem do personagem é um dos mistérios da trama.

Ruschel investiu num treinamento físico intenso para aguentar o ritmo das gravações. “Fiz o treinamento de Krav Maga, para a realização das cenas de luta, que foram criadas pelos lutadores e dublês Luciano Simioni e Roger Ribas. Tem um mix de movimentos nas coreografias, com outros estilos, para deixar a luta mais interessante. Mas a base é o Krav Maga, que venho treinando nos EUA – ele vive em Los Angeles há alguns anos – com o Roy Elghanayan, um mestre na área também”.

E por ultimo veio a preparação para pilotar o famoso Maverick Berta da trama. “Enquanto o enredo se desenrola, o personagem tem ao seu lado um companheiro nada discreto: o Maverick Berta, que foi preparado pelo argentino Oreste Berta para competir pela lendária equipe Hollywood da Divisão 3 do automobilismo nacional. Seu motor V8 302 foi dramaticamente modificado para oferecer mais de 450 cavalos de potência. E agora eu tinha a responsabilidade de domar a fera, mas claro que com a supervisão de um coach, o Paulo Trevisan, diretor do Museu de Automobilismo Brasileiro, que me deu aulas de pilotagem. Para mim, foi realmente uma experiência incrível poder dirigir um carro de corrida. Estou louco para repetir a dose”, vibra ele.

E não é que o ator leva jeito para as altas velocidades? “Emiliano aprendeu rápido, ele tem tino para pilotagem”, elogiou Paulo Trevisan, que explicou o processo de modificação pelo qual o Berta passou para participar das filmagens: além da revisão mecânica, passou por um envelopamento, com o preto fosco cobrindo as tradicionais cores da Hollywood (azul, branco e vermelho). “Esse é um carro com um valor muito grande. É uma raridade”, completou Paulo Trevisan.

Trailer Oficial “Maverick: Caçada no Brasil”

https://www.youtube.com/watch?v=dxNoDWqPnH0

Sinopse:

O forasteiro Jack Maverick (Emiliano Ruschel) chega à cidade de Passo Fundo para investigar uma série de suicídios que aconteceu nos últimos meses. Lá, ele se envolve com Olivia (Larissa Vereza), uma figura misteriosa que conhece no bar onde age o traficante Zonta (Márcio Kieling). Após o desaparecimento da cantora e “pill-popper” Natasha (Carla Elgert), Jack descobre que os suicídios estão ligados a uma rede de tráfico de drogas que faz parte de uma gigantesca conspiração, envolvendo um conglomerado internacional. Agora, Jack precisa correr contra o tempo para salvar Natasha e sua irmã Liz (Pietra Gasparin), que correm risco de vida.

Ficha Técnica Curta:

Direção: Emiliano Ruschel

Elenco: Emiliano Ruschel, Larissa Vereza, Michele Birkheuer e Márcio Kieling

Gêneros: Suspense, Ação, Romance

Duração: 91 min.

Ano: 2016

Classificação Indicativa: 14 anos.

Contém: Drogas, Violência e Linguagem Imprópria.

Filmado nos EUA e no Brasil.

Filmado em Los Angeles, CA – EUA e em Passo Fundo, RS – Brasil.

Website Oficial: www.maverick-ofilme.com

Ficha Técnica Completa:

Data de lançamento: 1º de Dezembro

Direção: Emiliano Ruschel

Roteiro: Trinidad Giachino

Elenco: Emiliano Ruschel, Larissa Vereza, Pietra Gasparin, Massayuki Yamamoto, Carla Elgert, Michele Birkheuer, Carlos Takeshi, Mark Lucas e Márcio Kieling

Gêneros: Suspense, Ação, Romance

Produtores: Emiliano Ruschel, Claudia Gasparin e Lourenço Gasparin

Diretor de Fotografia: Ricardo Rheingantz

Duração: 91 min.

Ano: 2016

Nacionalidade: Brazil e EUA.

Produção: Sky Pictures & Wild Road & Pi Produções

Co-Produção: Dia Industria da Arte & Film Journée & Black Corporation

Produção Executiva: Felipe Lemos, Iussen Seelig, Beto Skubs

Trilha Original do Filme: Skyko

Trilha Original do Trailer: Pablo López

Diretor de Arte: Natália Brasil, Carlos Teston, Leonardo Gobbi

Figurino: Cida Israel

Produtor de Elenco: Petci Pedron, Daniel Vieira

Cabelo: Regison Fabiano

Maquiagem: Elenir da Silva

Direção de Produção: Lucy Macedo

Assistente de Direção: Daniela Pedrosa

Som Direto: Giba Bevegnu

Sound Design SFX: Andrew Rahimi

Mixagem: Fred Oliveira