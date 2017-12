O Empire State Building e a iHeartMedia ‘dão uma sensação de Natal’ com o espetáculo anual de músicas para as luzes das Festas Natalinas com Gwen Stefani

NOVA YORK, 13 de dezembro de 2017 – /PRNewswire/ — O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) e a iHeartMedia anunciaram hoje que o espetáculo anual do Empire State Building (ESB) de músicas para as luzes das Festas Natalinas apresentará a superstar global Gwen Stefani e seu sucesso para as Festas Natalinas You Make it Feel Like Christmas (Você me dá uma sensação de Natal) a canção-título do seu primeiríssimo álbum natalino. O renomado designer de iluminação Marc Brickman criou o espetáculo para as Festas Natalinas que irá estrear em 19 de dezembro e será sincronizado ao vivo, todas as noites às 19h (horário de Nova York), nas rádios Z100 e 106.7 Lite FM da iHeartMedia em Nova York, até 25 de dezembro.

Stefani visitou recentemente o Empire State Building para “ligar o interruptor” em uma cerimônia de iluminação no famoso saguão da Quinta Avenida do ESB. O evento deu início ao “ESB Unwrapped”, uma celebração durante toda a estação que exibe decorações natalinas deslumbrantes nas janelas da Quinta Avenida e no saguão Art Deco do ESB, visitas surpresa de convidados famosos, um pianista executando uma seleção de canções natalinas preferidas e espetáculos de luzes das Festas Natalinas.

“Amo Nova York e amo o Natal, então isso está além de um sonho que se torna realidade”, disse Gwen Stefani. “Mal posso acreditar que faço parte do espetáculo de luzes das Festas Natalinas com uma canção que Blake Shelton e eu escrevemos juntos e que será coreografada junto com as luzes deste incrível e lendário prédio”.

“Não resta a menor dúvida de que o espetáculo de músicas para as luzes das Festas Natalinas deste ano será o melhor de todos” disse Anthony E. Malkin, Presidente do Conselho e CEO do ESRT. “Todos os anos esperamos com ansiedade pelas sete noites de iluminação dos céus de Nova York e do espírito das pessoas de todo o mundo, na medida em que nos aproximamos da agitação das Festas de Final de Ano. Estou muito contente de poder contar este ano com Gwen Stefani“.

De 19 até 25 de dezembro, os fãs podem ouvir o espetáculo de músicas para as luzes das Festas Natalinas, sintonizando as estações Z100 e 106.7 Lite FM, às 19h do horário de Nova York ou pela transmissão ao vivo das estações, no serviço completo de transmissão de músicas e de rádio digital ao vivo da iHeartRadio da iHeartMedia. A magnífica apresentação estará visível naqueles horários para apreciadores e os turistas a partir de vários pontos de observação na Cidade de Nova York e na área dos Três Estados.

Para participar dessa emoção, use a hashtag #ESBUnwrapped nos canais da mídia social. Um vídeo de todo o espetáculo será postado no canal do YouTube do Empire State Building (www.youtube.com/esbnyc) imediatamente após o evento, para que todos no mundo possam apreciar.

Sobre o Empire State Building

Elevando-se a 1.454 pés no coração de Manhattan (da base até a antena), o Empire State Building, de propriedade do Empire State Realty Trust, Inc., é o “Edifício Mais Famoso do Mundo”. Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e amenidades, o Empire State Building tem atraído inquilinos de primeira classe de uma vasta série de indústrias de todo o mundo. A tecnologia robusta de transmissão do arranha-céu suporta todas as principais estações de televisão e rádio FM do mercado metropolitano de Nova York. O Empire State Building foi nomeado como o prédio preferido dos Estados Unidos em uma pesquisa conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos e o Observat&oacu te;rio do Empire State Building é uma das atrações mais adoradas de todo o mundo como a atração turística número 1 da região. Para mais informações sobre o Empire State Building, visite os endereços www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empiresta tebldg/.

Sobre o Empire State Realty Trust

O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), um fundo líder em investimentos imobiliários (REIT), que possui, gerencia, opera, adquire e reposiciona escritórios e lojas em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o edifício mais famoso do mundo. Com sede em Nova York, Nova York, o portfólio de escritórios e lojas da companhia cobre 10,1 milhões de pés quadrados alugáveis, em 30 de setembro de 2017, consistindo de 9,4 milhões de pés quadrados alugáveis em 14 propriedades comerciais, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, Connecticut e duas em Westche ster County, Nova York, e aproximadamente 700.000 pés quadrados alugáveis no portfólio de lojas.

Sobre a iHeartMedia New York

A iHeartMedia New York é proprietária e opera as emissoras WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM e a WOR-AM. Com mais de um quarto de um bilhão de ouvintes mensais nos EUA e mais de 122 milhões de seguidores na mídia social, a iHeartMedia tem a maior audiência nacional entre todas as emissoras de rádio e televisão no país. Na condição de líder em conexões multiplataformas, ela também serve mais de 150 mercados locais, através de 858 emissoras de rádio próprias e as emissoras de rádio da companhia e seu conteúdo podem ser ouvidos em AM/FM, rádio digital HD, rádio por satélite, na Internet no endereço iHeartRadio.com e nos web sites das estações de rádio da companhia, no aplicativo móvel da iHeartRadio, em painéis automotivos avançados, em tablets, em dispositivos usáveis, smartphones e em consoles de jogos.

A iHeartRadio, a plataforma de rádio digital da iHeartMedia é o serviço de áudio digital de crescimento mais rápido nos EUA e oferece milhares de estações de rádio ao vivo, estações personalizadas sob medida para artistas, criadas para apenas uma canção ou artista iniciante e os melhores podcasts e personalidades. Com mais de 1,4 bilhão de downloads, a iHeartRadio atingiu 100 milhões de usuários registrados mais rapidamente do que qualquer outra emissora de rádio ou serviço de música digital.

As plataformas da iHeartMedia incluem transmissão por rádio, transmissão on-line, dispositivos móveis, mídia digital e social, podcasts, personalidades e influenciadores, concertos e eventos ao vivo, sindicação, serviços de pesquisa de música e representação de mídias independentes. A iHeartMedia é uma divisão da iHeartMedia, Inc. (PINK: IHRT). Visite o endereço iHeartMedia.com para obter mais informações sobre a companhia.

Foto – http://mma.prnewswire.com/media/619142/Empire_State_Realty_Trust_Gwen_Stefani.jpg

Foto – http://mma.prnewswire.com/media/619143/Empire_State_Realty_Trust_Stefani_lights.jpg

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.