Estreia mundial de “FRANCHISE FREEDOM – uma escultura voadora, criada pelo Studio Drift em parceria com a BMW” durante a Art Basel, em Miami Beach

MIAMI BEACH, Flórida, 7 de dezembro de 2017 – /PRNewswire/ — Na noite passada, em South Beach, o Studio Drift, com sede em Amsterdã, Lonneke Gordijn e Ralph Nauta, apresentaram seu mais recente trabalho, “FRANCHISE FREEDOM – uma escultura voadora, feita pelo Studio Drift em parceria com a BMW”. Na ocasião da Art Basel, em Miami Beach, 300 drones iluminados moveram-se pelo céu acima do oceano, imitando um bando de pássaros e criando uma obra de arte performática na interface entre tecnologia, ciência e arte.

Foto: http://mma.prnewswire.com/media/614941/FRANCHISE_FREEDOM.jpg

Foto: http://mma.prnewswire.com/media/616816/BMW_FRANCHISE_FREEDOM_Sculpture.jpg

Hildegard Wortmann, vice-presidente sênior de marca da BMW, diz: “Foi Edmund Burke quem – em meados do século 18, no âmbito de seu famoso tratado sobre o sublime – escreveu sobre a beleza como um movimento. É a isto que, de todo o coração, tanto o Studio Drift como a Bayerische Motoren Werke subscrevem. ‘FRANCHISE FREEDOM’ é uma maravilha tecnológica e uma experiência estética de tirar o fôlego”.

Esta é a primeira vez que esse movimento orquestrado é apresentado por máquinas trabalhando com algoritmos descentralizados, em uma escala muito grande, imitando, com drones, um enxame de pássaros. Shows adicionais, conforme o tempo permita, estão planejados todas as noites, às 20h, até o dia 10 de dezembro, entre as ruas 32 e 33, ao lado da Avenida Collins e atrás do Faena Hotel Miami Beach. Eles serão visíveis a uma grande distância – o momento específico será divulgado no Instagram pelo Studio Drift, @studio.drift, pela Pace Gallery, @pacegallery, e pela BMW, no Instagram, @bmwgroupculture, e Facebook, #bmwgroupculture.

Enquanto o Studio Drift apresentava sua obra de arte “FRANCHISE FREEDOM”, em Miami Beach, a Bayerische Motoren Werke tinha uma de suas mais recentes obras-primas no local: a série BMW Concept 8.

Mais informações estão disponíveis em: http://www.press.bmwgroup.com

Sequência de vídeo: https://www.press.bmwgroup.com/global/tv-footage

Contato:

Dr. Thomas Girst

BMW Group Assuntos Corporativos e Governamentais

Chefe de ações culturais

Telefone: +49-89-382-24753

E-mail: presse@bmw.de

View original content:http://www.prnewswire.com/news-releases/estreia-mundial-de-franchise-freedom–uma-escultura-voadora-criada-pelo-studio-drift-em-parceria-com-a-bmw-durante-a-art-basel-em-miami-beach-300568291.html

FONTE BMW Group