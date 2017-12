Start Up Lança Plural Bio – Primeiro App De São Paulo Para Venda De Produtos Orgânicos Certificados

Além do delivery com preços competitivos, aplicativo traz conteúdo sobre saúde e sustentabilidade

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2017 – /PRNewswire/ — Foi lançado o App Plural Bio, primeiro aplicativo de São Paulo para compras de produtos orgânicos diretamente dos produtores – disponível para IOS e Android. No aplicativo é possível comprar frutas, verduras, além de pratos congelados sem glúten ou lactose, queijos, azeites, grãos, chás e cafés. Já são mais de 100 itens e até o final de dezembro serão adicionados mais centenas. A plataforma também pretende ser referência em vida saudável, produzindo artigos com especialistas sobre saúde, bem estar e desenvolvimento sustentável.

A start up planeja chegar ao ramo de cosméticos, produtos de limpeza orgânicos e bioorgânicos em breve. Um verdadeiro market place de produtos livres de agrotóxicos, cujo processo de produção respeita saúde e meio ambiente. “Estamos aumentando o leque de parcerias com produtores orgânicos. A ideia é facilitar o acesso às pessoas, incentivar produtores locais e contribuir efetivamente com um planeta sustentável.”, diz André Pereira, um dos sócios.

A Plural Bio faz a venda sem intermediários, assegura a logística e evita o desperdício, pois o produto só é retirado da horta quando a compra é efetivada. Uma coerência com o conceito sustentável.

“Nós aceitamos somente produtores credenciados no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos“, revela Thiago Libanore, Diretor de Marketing da Viva Vida, holding detentora da marca. O grupo também possui fazenda própria onde se pratica a agricultura orgânica. “A ideia não é competir com outros produtores. Queremos fomentar o mercado e oferecer a maior variedade possível de produtos, serviços e informações do segmento.”, completa.

Inicialmente as entregas são feitas em São Paulo, Alphaville e redondezas, mas já existe plano de expansão para outras capitais do Brasil.

Sobre a PLURAL:

Desenvolvedora da PLURAL BIO, primeira plataforma tecnológica de São Paulo que vende produtos orgânicos com serviços e informação sobre saúde, bem estar e sustentabilidade – Grátis no Google Play e Apple Store.

http://www.pluralbio.com.br

Sobre a Certificação Orgânica:

Na Legislação Brasileira de 2007, a certificadora, credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), assegura procedência orgânica de determinado produto, processo ou serviço que obedece os princípios de: sustentabilidade das propriedades agrícolas, benefícios sociais aos agricultores e menor dependência de energias não renováveis na produção.

Contato:

(11) 3842- 1825

(FOTO: http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2017-12-05/original/3896.jpg)

FONTE PLURAL