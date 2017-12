Cristiano, dupla com Zé Neto, posta foto de Natal em Família

Sertanejo posou ao lado de sua esposa Paula Vaccari e da filha Pietra, de 7 meses

O sertanejo Cristiano, dupla com Zé Neto, postou nas redes sociais um momento especial em família durante o natal. O cantor posou ao lado de sua esposa Paula Vaccari e da pequena Pietra. A filha do casal de apenas 7 meses esbanjou muito charme e fofura no registro.

