Três Lagoas-MS: Mais de 2,6mil pessoas participam dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

São crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que são beneficiados por meio de ações socioeducativas e de valorização da cidadania

A Secretaria de Assistência Social (SAS), no decorrer do ano de 2017, atendeu a 2.613 pessoas nos diferentes programas socioeducativos realizados pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), mantidos pela Prefeitura de Três Lagoas.

As ações desses serviços são gerenciadas pelas equipes de um dos seis Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), conforme a abrangência territorial onde o SCFV está inserido e instalado, ou seja, no CRAS Amélia Jorge (Jardim Glória), CRAS Vila Piloto, CRAS Interlagos, CRAS São João, CRAS Ruth Filgueiras (Guanabara) ou no CRAS Ana Maria Moreira (Vila Verde).

No total de pessoas atendidas nos nove SCFVs estão incluídas as atividades específicas aos objetivos a que se propõe cada uma das diversificadas ações de atendimento da SAS.

COLO DE MÃE

Por exemplo, nas ações sociais de atenção às crianças de 0 a 6 anos, em cada um dos seis CRAS é mantido o SCFV “Colo de Mãe”, que atende, uma vez por semana, em média, mais de 240 crianças e 191 mães.

Para as pessoas idosas, além do conhecido SCFV Tia Nega, que atende 90 idosos e idosas, divididos em duas turmas, uma pela manhã, das 7h às 11h, e outra das 13h às 17h, em todos os CRAS é mantido o SCFV para pessoas idosas. No total, são mais de 150 idosos, atendidos semanalmente nos CRAS.

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS

Na faixa etária dos 5 aos 17 anos, a SAS mantém amplo e diversificado leque de ações socioeducativas, que incluem alimentação, prática de esportes, atividades culturais (teatro, música, pintura e artesanato) e reforço complementar pedagógico, no período contrário ao da escola.

Para atender a mais de 1.940 crianças, adolescentes e jovens, a Prefeitura de Três Lagoas mantém os seguintes serviços: SCFV do Centro de Referência de Assistência Social e Educacional – CRASE Coração de Mãe, que atende em média a mais de 1,5 mil crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, nos períodos matutino e vespertino; SCFV Cristo Redentor que atende a mais de 200 crianças, adolescentes e jovens; SCFV Pelotão Mirim, em parceria com o Exército Brasileiro, atende a 60 crianças e adolescentes, de 10 a 15 anos; SCFV Bombeiros do Amanhã, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, atende a 70 alunos, de 9 a 15 anos; SCFV Patrulha Florestinha, em parceria com a Polícia Militar Ambiental (PMA), atende a 50 alunos, de 8 a 15 anos; e o SCFV Patrulha Mirim no Trânsito, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), participam 60 alunos e alunas, de 9 a 17 anos.

