No ‘Sensacional’, MC Gui explica porque é discreto no relacionamento: “Quanto mais você mostra sua felicidade, mais o povo quer derrubar tudo isso”

O último ‘Sensacional’ do ano traz convidados especiais para relembrar as notícias que deram o que falar ao longo de 2017. No palco, a apresentadora Daniela Albuquerque recebe o cantor MC Gui, a modelo Carla Prata e os repórteres Adriana Bombom e Rafael Pessina, todos em trajes brancos em homenagem ao réveillon.

Os convidados iniciam a conversa comentando as simpatias que adotam na entrada no novo ano e MC Gui explica que aposta em coisas simples, priorizando estar ao lado de quem ama. “Estourar um champanhe e brindar com a família por muita paz e saúde”. O funkeiro também fala sobre seu relacionamento e, quando o assunto é impacto das fofocas na vida dos artistas, pondera: “Tenho o meu relacionamento, que já teve brigas, como todos os casais têm. Vamos fazer dois anos de namoro agora em janeiro e no começo eu mostrei muito, hoje não mostro nada, porque quanto mais você mostra sua felicidade, mais o povo quer derrubar tudo isso”.

Questionado por Dani se é ciumento, Gui dá detalhes: “Sou muito ciumento. O meu celular fica virado para ela e o dela para mim, porque pensa, se você está lá com seu celular e ela pede para olhar e você diz ‘não’, é porque está escondendo alguma coisa, melhor já ver tudo de uma vez”. Ainda no papo, o cantor discorda dos colegas no palco e revela que costuma responder os comentários ofensivos que recebe em suas redes sociais. “Não faço da mesma forma que a pessoa, para mostrar que não sou igual. Então digo que Deus tem o melhor para ela, que ela quer meu mal, mas eu não quero o mal dela”.

Com apresentação de Daniela Albuquerque, o ‘Sensacional’ especial de Ano Novo vai ao ar nesta quinta (28), às 22h30, pela RedeTV!

*Crédito/Fotos: Divulgação/RedeTV!