Zero Grau faz o “Samba do Branco” para encerrar última semana do ano

O evento terá como atrações Bozó Eli & Amigos e Grupo Maestria do Samba, considerado os grupos mais tradicionais de samba da região. Além disso, contará com open food e open bar opcional

A choperia Zero Grau, de Rio Preto, fazer uma noite especial regada de muita música no “Samba do Branco”, com Bozo Eli & Amigos e o Grupo Maestria do Samba, na próxima sexta-feira, dia 29. Para quem quiser, haverá a opção de open bar com cerveja Brahma e caipirinhas, e open food de petiscos com o preço de R$ 56 por pessoa.

“As duas atrações escolhidas são sucesso na região e os principais grupos de samba do Noroeste Paulista. Com um repertório de Samba diversificado sabemos que não vai deixar ninguém ficar parado. Queremos que as pessoas se divirtam muito na última semana do ano”, afirma Patrícia de Paula, diretora do Zero Grau.

O Samba do Branco é uma simbologia ao Réveillon, já que será a última semana do ano de 2017 e muitos passam a virada do ano de branco. “Dessa forma, convidamos as pessoas a também irem de branco.”

Réveillon no Zero

Além desse evento, o Zéro Grau também está preparando o Réveillon do Zero que promete mais uma vez ser um marco para Rio Preto. Considerado um dos mais tradicionais Réveillons da região, a choperia trouxe novidades para 2018. Além do convite delivery – em que a pessoa liga reservando e um entregador leva até ela – a também os convites individuais.

“São duas novidades que resolvemos colocar esse ano, porque havia muitos pedidos. Acredito que vamos surpreender a todos mais uma vez com o nosso evento”, diz Patrícia.

As atrações também são inéditas, trata-se da dupla Marlon & Serginho e a banda UsCaras e Ela. O open bar será de chopp Brahma, diversos tipos de caipirinhas, espumantes, bebidas sem álcool, whisky Red Label e Ballantines, além do buffet completo com pratos frios, torradas, mix de castanhas, mix de folhas, diversas sobremesas, pratos quentes como escalape de filé mignon, salmão grelhado, iscas de frangos, canapés diversos e salgadinhos.

Os valores são: R$ 2,7 mil (mesa para 12 pessoas), R$ 900 (mesa para 4 pessoas) e R$ 210 (convites individuais) no primeiro lote. Mais informações pelo (17)3235-2010.

