Notícias do Dia – Mais nova zona de processamento de exportação do país vai fortalecer balança comercial

Mais nova zona de processamento de exportação

do país vai fortalecer balança comercial

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Açu, criada por decreto nesta quarta-feira (27), vai fortalecer a balança de pagamentos, a competitividade das exportações brasileiras, gerar emprego, atrair investimentos e difundir novas tecnologias no país. Localizada no Distrito Industrial de São João da Barra, a 10 km do Terminal Multicargas (T-MULT) do Porto do Açu (RJ), a ZPE ocupará cerca de 2 km² e será uma área de livre comércio, destinada à instalação de empresas, com 80% de sua produção voltada para a exportação. A nova ZPE será a primeira da região norte fluminense e a 26º do país. A previsão é de que o complexo esteja em operação em 24 meses.

Estados vão receber mais de R$ 590 milhões

para investimentos em prisões

As penitenciárias dos estados brasileiros vão receber investimento de R$ 590,6 milhões para modernização e aumento da segurança. O Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) 2017 vai começar a ser enviado aos estados, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a partir da próxima semana. Os estados que aderiram ao programa do governo federal poderão utilizar a verba em até dois anos. Segundo a pasta, 30% deve ir para a estrutura das unidades prisionais, destinados à construção, reforma e ampliação dos locais para que mais vagas sejam criadas. Os outros 70% podem financiar a modernização das prisões, por meio de monitoramento eletrônico, garantias de direitos, capacitação dos servidores e apoio a estudos. Nesse caso, os entes podem usar os valores em prazo máximo de um ano.

Funarte lança edital de projetos de artes cênicas e música

A Fundação Nacional de Artes (Funarte), vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), abriu nesta quarta-feira (27) as inscrições para o Edital de Espetáculos de Artes Cênicas e Música 2018. Serão selecionados projetos artísticos de circo, dança, teatro e música, a serem realizados nos espaços da fundação no Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP) entre abril e julho de 2018. As inscrições podem ser feitas no período de 28 de dezembro a 15 de fevereiro, por meio de formulário on-line disponível no portal do Ministério da Cultura. Uma exigência é a de que os ingressos para os espetáculos tenham o preço máximo de R$ 100, com desconto de 50% para estudantes e pessoas a partir de 60 anos.

Municípios têm reconhecimento federal

por seca, estiagem e enxurradas

O Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência de seis municípios da Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Sergipe. A portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (26) e os reconhecimentos têm vigência de 180 dias. A seca prolongada afetou as cidades baianas de Uauá e Chorrochó e o município sergipano de Poço Redondo. Andorinha, na Bahia, e Itaperuna, no Rio de Janeiro, sofrem com a estiagem. Já Galvão, em Santa Catarina, foi reconhecida devido à ação de enxurradas. O reconhecimento federal garante às prefeituras o acesso às ações de apoio da defesa civil nacional para socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas.

Anvisa amplia tratamentos contra câncer e HPV

Novos tratamentos para HPV e câncer foram autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O medicamento Gardasil 9 combate cinco tipos do papilomavírus humano (HPV), transmitido pela via sexual. A infecção pode levar ao câncer de útero, da vulva, da vagina e do ânus. Assim, a substância foi incluída na vacina contra o HPV. Já a lenalidomida, o durvalumabe, o olaratumabe e o netupitanto são remédios inéditos no País que serão usados nos tratamentos de câncer. Esses novos medicamentos vão aliviar náuseas após sessões de quimioterapia e combater a anemia quando pacientes precisam de transfusões de sangue.

