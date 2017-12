Homem é multado por dirigir a 790km/h

Analista, de 31 anos, recebeu a notificação em sua residência nesta semana

O analista Yuri Suares Gama, de 31 anos, ficou assustado ao ver que foi multado por trafegar a 790km/h com seu Honda Fit, segundo consta no documento do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

De acordo com o ‘Metrópoles’, a notificação apontava que o motorista tinha excedido em quase 100% a velocidade da via, ao passar na altura do Km 57 da DF-001, no dia 24 de novembro.

O analista recebeu nesta semana a multa, de natureza gravíssima, no valor de R$ 840,41.

Fonte: NAOM