Motociclista morre em acidente com camionete na rua Brilhante

Corpo de Bombeiros tentou reanimar a vítima, junto ao Samu, por 50 minutos (Foto: Marcos Ermínio)

Um motociclista morreu ao ser atingido por uma camionete na rua Brilhante, esquina com a rua Vicente Solari, na Vila Bandeirantes – região sul de Campo Grande -, no fim da tarde desta quinta-feira (28).

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o salvamento da vítima, contando com auxílio de uma unidade avançada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O trabalho durou cerca de 50 minutos, porém, não foi possível estabilizar o motociclista para fazer o transporte para a Santa Casa e ele morreu de parada cardiorrespitória no local do acidente.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, que ainda precisam ser confirmadas em apuração policial, a camionete vinha pela rua Vicenti Solari e o sinal estava verde para ela.

Além disso, há relatos de que o condutor da moto, um homem entre 45 e 50 anos, estaria conversando no celular. Porém, no local do acidente, não foi encontrado nenhuma aparelho.

© Divulgação Ainda não há identificação da vítima. Familiares foram até o local do acidente, mas abalados com a situação, preferiram não conversar com a imprensa. O motorista da camionete também ficou abalado e precisou ser amparado por comerciantes da região.