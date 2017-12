Produtor rural capota veículo, é arremessado e morre em lago

As circustâncias do acidente serão apuradas pela polícia

28 DEZ 2017 – Por BRUNA AQUINO – 11h:55 – CORREIO DO ESTADO



Corpo da vítima será levado até Umuarama/PR onde será sepultado – Reprodução Saiba Mais Mulher lançada fora do veículo em acidente tem escoriações leves Duas vítimas de acidente com cinco mortos deixam hospital Morre quinta vítima de acidente na MS-080

O produtor rural Maxionilio Machado Dias, de 65 anos, morreu após capotar veículo na MS-265, km 03, no município de Paranhos. Vítima capotou veículo, foi arremessada e caiu em lago próximo da rodovia.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o produtor rural conduzia caminhonete Toyota Hilux, quando capotou o veículo e, com o impacto, foi arremessado no lago. Ele foi encontrado sem vida por populares que passavam pelo local.

A polícia esteve na rodovia para realizar os procedimentos de praxe e as circustâncias do acidente serão investigadas. Ainda de acordo com a polícia, o corpo da vítima será levado até Umuarama, no Paraná, onde será sepultado.