Aprovados no processo seletivo da Sejusp serão efetivados dia 2

Contrato de trabalho terá duração de um ano, prorrogado caso necessário

28 DEZ 2017 – Por ALINE OLIVEIRA – 15h:22 – Correio do Estado



Foi divulgado hoje (28), no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), os candidatos aprovados no processo seletivo da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), realizado em setembro.

São 40 vagas, das quais 24 direcionadas para Campo Grande e os convocados devem apresentar documentos pessoais, a fim de que a efetivação aconteça em 2 de janeiro de 2018.

Os selecionados atuarão nos postos de identificação da secretaria, com contratos temporários, cuja validade é de um ano, com alternativa de prorrogação caso exista necessidade.

Os detalhes da documentação podem ser verificados na página 35 do Diário Oficial, no entanto, os candidatos ainda terão que realizar avaliação social e entrevista pessoa. A jornada de trabalho é de 36 horas semanais, com direito a remuneração de R$ 1.350 (valor bruto).