Ano da SEJUVEL é marcado por apoio ao esporte local e trabalhos sociais

A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), com várias realizações próprias e parcerias a projetos da comunidade, teve um ano bastante proveitoso e “em 2018 o objetivo é superar as metas conquistadas nesse ano”, garante o secretário Leandro Dias.

Arrecadações

Um marco para as ações da SEJUVEL em 2017 foi dar um cunho social à alguma de suas ações. Nas competições realizadas pela Secretaria, os atletas realizaram doações como forma de inscrição.

Entre os itens doados, foram 240 kg de alimentos não perecíveis que contribuíram com o Natal Solidário, gelatinas doadas à Rede Feminina de Combate ao Câncer, brinquedos para distribuição entre crianças em situações de risco e arroz e leite para idosos.

Viagens

A SEJUVEL também contribuiu com os excelentes resultados do esporte local fora de casa. O respaldo dado às viagens de equipes de dezenas de modalidades ajudou o esporte três-lagoense a se destacar no cenário estadual e até nacional.

No total, o transporte fornecido pela Secretaria aos esportistas chegou a marca de 23.166 km rodados. A distância percorrida por carros, vans e ônibus equivale a cinco viagens e meia do Oiapoque ao Chuí (Pontos extremos da nação Brasileira).

Reformas

Algumas melhorias foram realizadas na estrutura dos três principais centros esportivos da Cidade. O Ginásio de Esportes “Cacilda Acre Rocha” recebeu a construção de um novo alambrado que havia sido derrubado há anos. O Ginásio Poliesportivo “Professor Eduardo Milanez” também contou a reforma de alambrados, pinturas e corrimãos na rampa de cadeirantes.

O Estádio do “Madrugadão”, que sofreu com fortes ventos no mês de outubro, contou com a reconstrução de 50m de um muro de 3,4m de altura. O muro refeito contou com uma qualidade superior ao que veio abaixo com a ventania.

Mais Lazer

Ações de lazer aconteceram no decorrer do ano. Esses trabalhos, que são realizados nos bairros da Cidade, vieram acompanhados da prestação de alguns serviços gratuitos como corte de cabelo, orientações médicas e odontológicas, aferição de glicemia e pressão, distribuição de brindes e muito mais.

Os locais que receberam a ação, que no começo do ano foi chamada de “Manhã de Lazer”, mas que acabou se tornando “Mais Lazer” (devido a não acontecer apenas pelas manhãs), foram o Recanto Do Galo, Missão Salesiana, Escola Rural Antônio Camargo (Posto Vera Cruz), Escola Municipal Parque São Carlos, Jupiá e Novo Oeste.

Conquistas

Todo o investimento ao esporte Três-lagoense rendeu diversos resultados, dos quais a SEJUVEL destacou alguns títulos:

· Atletismo e basquete feminino no JEMS Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul.

· Basquetebol, vôlei de praia, xadrez, basquete 3×3 feminino, badminton masculino e feminino no JOJUMS -Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul.

· Basquete masculino sub 15 e basquete feminino sub 12 e sub 14 na Copa Monte Líbano.

· Basquete masculino sub 17 no Campeonato Estadual da Federação de Basquetebol de Mato Grosso do Sul.

· Vôlei de praia feminino sub 17 e sub 19 nas etapas estaduais e nacionais.

· Vôlei de praia feminino nos Jogos Nacionais da Juventude.

· Atletismo feminino nos Campeonatos Estaduais Menores.

A Secretaria informa que, atualmente, oferece 11 modalidades esportivas gratuitas. Em média, em torno de 900 pessoas participam das seguintes modalidades.

· FUTSAL (Masculino e feminino)

· HANDEBOL (Masculino e feminino)

· BASQUETEBOL (Masculino e feminino)

· VOLEYBOL (Masculino e feminino)

· VOLEY DE PRAIA (Masculino e feminino)

· TÊNIS DE MESA (Masculino e feminino)

· VOLEYBOL ADAPTADO (Masculino e feminino)

· FUTEBOL (Masculino)

· HIDROGINASTICA (Feminino)

· ZUMBA (Feminino)

· GINASTICA (Feminino)

· TREINAMENTO FUNCIONAL (Unissex)