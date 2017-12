DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES PUBLÍCA A DISTÂNCIA

(Para empresas novas e empresas com mais tempo no mercado) Desenvolver a criação do departamento de licitação publica a distância terceirizada para habilitar a empresa em órgãos públicos. Exercer de forma organizada e reportando dados relevantes através do sistema de gestão a distancia com resultados gerenciais e os controles contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais da empresa referente ao departamento de licitação, onde as informações são geradas e colocadas à disposição dos dirigentes no sistema de gestão para que os mesmos tomem decisões lógicas e consistentes com a missão e objetivos da empresa. Objetivo participar de concorrências publicas para venda de produtos alimentícios fornecidos pela empresa contratada, reduzir os custos operacionais e administrativos, maximizando lucros, implementação e manutenção do sistema de gestão e guarda das informações confidenciais. OPERACIONAL: 1 – Habilitar a empresa em órgãos públicos reunindo todas as documentações necessária fornecida pela empresa quando solicitada, para participar de pregões eletrônicos, cartas convites e dispensas na venda dos produto fornecidos pela empresa registrados em contrato. 2 – Acompanhar todas as etapas dos processos de licitações que a empresa esta participando até seu encerramento, fase preliminar, interna, externa da licitação, contrato administrativo, petições administrativa, regime diferenciado de contratações publícas – RDC, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 3 – Verificar junto a empresa os produtos que se encaixam nas licitações publicas e seus custos registrados em contrato. 4 – A distribuição e os custos dos produtos vendidos são de responsabilidade da empresa dentro do prazo de entrega estabelecido pela AF (Autorização de Faturamento) do órgão comprador. 5 – Emissão do contrato de serviços a serem prestados com remuneração mensal, mais comissão de vendas dos produtos. 6 – O valor fixo mensal abrange: Habilitação da Empresa para participar de licitações em orgãos Publicos.

Pesquisa em diário oficial, prospecção e análise de editais, controle de documentação, análise financeira dos órgãos públicos em geral, elaboração de orçamentos e propostas comerciais, participação em pregões eletrônicos e presenciais, gestão dos processos, para venda dos produtos relacionados a empresa pré estabelecidos em contrato.

Fazer e acompanhar todos os processos operacionais dos pregões até a emissão da AF pelo orgão publico.

Consultoria Nutricional, Jurídica e contábil.

Instalação do Link do sistema de gestão a distância, sua manutenção e orientação.

Impugnações de edital, recursos administrativos, orientação para trabalhos no campo, apoio e estruturação para processos judiciais, coordenação das vendas para a área pública; atuação como procurador; responsável pela representação e controle em processos licitatórios e todos os demais atos junto a órgãos públicos Problema de mercado Falta de empresas que terceirizam a atividade de licitações públicas no mercado interno Produtos e serviços Exclusividade na venda de agua mineral da marca já homologada nos orgão publicos, não termos concorrência entre os produtos dos nossos clientes em licitações públicas por meio eletrônico, para cada cliente trabalhamos com um tipo de produto, não havendo assim concorrência entre ambos. Mercado-alvo Licitações Publicas Clientes Estados e Prefeituras Vantagem competitiva Conhecimento especializado e patentes Indicadores financeiros (BRL) 2018 2019 2020 2021 1 – Bolsa Eletrônica de compras SP 1 1 1 1 Receita R$ 1.500.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 Despesa R$ 1.200.000 2.000.000 2.800.000 4.000.000 Lucro R$ 300.000 500.000 700.000 1.000.000 Vendas Diretas e indiretas (Clientes) Exemplo de alguns produtos negociados pela BEC período de 28/06/2017 a 28/12/2017 Arroz agulinha tipo I longo fino R$ 11.974.456,55 Açucar refinado R$ 2.593.518,40 Agua Mineral R$ 2.910.540,51 Café torrado e moido R$ 6.823.328,77 Feijão carioca grupo I tipo I R$ 9.467.047,54 Leite UHT R$ 1.876.077,68 Oleo de Soja R$ 8.150.242,70