Férias sem dívidas em 6 passos

Um dos maiores desafios da maioria dos brasileiros é voltar das férias sem estar com dívidas até o pescoço, seja com muitas parcelas no cartão de crédito, seja no limite do cheque especial. Com pequenas mudanças de comportamento, é possível curtir o momento sem cair no descontrole financeiro.

Descansa e curtir em família é muito bom, o perigo está em não se planejar para essa programação, gastando mais do que pode. Então, o primeiro passo nesse momento é rever o orçamento financeiro. Ter ciência dos seus números é o grande segredo. Parece estranho dizer, mas muita gente não sabe qual é a renda mensal, especialmente aqueles que possuem renda variável, e muito menos de que forma gasta seu dinheiro.

Após essa análise, já dá para programar o que a família (casal ou indivíduo) irá fazer durante esses dias. Após muitas pesquisas e negociações, se a situação financeira permitir, ótimo, só resta aproveitar e passar bons momentos juntos! Mas se estiver complicado, é importante rever a programação e fazer ajuste para que se encaixe no real padrão de vida.

Até porque, dar o passo maior que a perna nesse momento é exatamente o que faz o que era pra ser diversão se transformar em preocupação pelos próximos meses. Tudo passa pelo respeito à condição financeira em que se encontra, afinal de contas, todos sabem o quanto precisa trabalhar para conseguir o dinheiro que se recebe no final.

Se, após analisar as contas, chegar-se à conclusão de que terá que parcelar tudo ou ainda correrão o risco de ficarem negativo no banco, recomendo que não a faça. É melhor fazer algo mais tranquilo por agora, para não deixar passar em branco e se planejar melhor para as próximas férias.

Conheça 6 passos para aproveitar as férias sem dívidas:

1. Após fazer o diagnóstico da situação financeira, considere quais passeios são melhores para essas férias de acordo com a sua situação. Se estiver endividado, o ideal é se organizar para realizar o sonho da viagem em um futuro próximo. Para agora, considere passeios mais baratos e atividades de lazer para curtir com a família sem precisar comprometer ainda mais a sua situação financeira;

2. Se o plano for viajar, coloque na ponta do lápis todos os gastos envolvidos: transporte, estadia, passeios, alimentação e despesas extras. É importante pesquisar as melhores opções e traçar um orçamento que deverá ser respeitado tanto antes, quanto no decorrer da viagem;

3. Caso vá sair do país, é indicado adquirir a moeda local, na seguinte proporção: 80% em cartão pré-pago e 20% em espécie. Do valor total gasto na vigem, é imprescindível levar uma reserva de cerca de 30% a mais, já que imprevistos – positivos ou negativos – podem acontecer. É interessante cada membro da família ter o seu cartão com os limites já estabelecidos, baseados em conversa sobre a situação financeira da família neste momento;

4. Procure sempre negociar e pagar os valores à vista, para que a volta da viagem seja repleta de boas lembranças e não de faturas para pagar. Se for preciso parcelar o valor, opte pelo mínimo de parcelas possíveis desde que a quantia caiba no orçamento dos próximos meses. Leve no máximo dois cartões de créditos, com vencimentos próximos e posteriores à data da viagem;

5. Tenha sempre em mente que o período é de aumento de gastos, incluindo pagamentos de IPTU, IPVA e material escolar. É muito importante considerar os gastos pós-viagem, para que não precise, nos próximos meses, se endividar e correr o risco de se tornar inadimplente;

6. Inclua as crianças no planejamento, elas são inteligentes e gostam de participar das decisões da família. É importante que elas tenham consciência de que há um limite de gastos e que são parte importante da realização de uma viagem tranquila, conforme o planejado.

Reinaldo Domingos é doutor e mestre em educação financeira, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação Financeira e autor do best-seller Terapia Financeira, do lançamento Diário dos Sonhos e da primeira Coleção Didática de Educação Financeira do Brasil.

