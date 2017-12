Incêndio com 12 mortos em Nova York foi iniciado por criança

Menino de três anos estava brincando com fogão em sua casa

Foto: Reuters Segundo o prefeito Bill de Blasio, os investigadores descobriram que as chamas começaram porque um menino de três anos estava “brincando” com o fogão de sua casa. O incêndio foi deflagrado no primeiro andar do prédio.

De acordo com o chefe dos bombeiros em Nova York, Daniel Nigro, a mãe do menino, ao ver o fogo, o arrastou junto com outro filho, de dois anos, para fora do edifício. No entanto, deixou a porta aberta, e as chamas se alastraram rapidamente.



Foto: Reuters

Além disso, o prédio violava várias normas anti-incêndio, e seus detectores de fumaça não estavam funcionando. A construção foi erguida há mais de 100 anos e tem mais de 20 apartamentos. Quatro pessoas ficaram feridas.

Esse é o incêndio mais mortal dos últimos 25 anos na cidade, segundo De Blasio. Entre as 12 vítimas, estão quatro mulheres, quatro homens e quatro crianças.