Ex-promessa do SP assume romance com apresentadora de TV

O zagueiro Lyanco, jogador do Torino que teve passagem pelo São Paulo, assumiu pelas redes sociais o romance com Yasmin Volpato, apresentadora do canal Off. Os dois publicaram fotos e vídeos juntos na Itália. “Pedido que eu fiz para as estrelas e elas me deram. Obrigada, Deus. Já era antes de ser”, escreveu Yasmin na legenda da foto ao lado do amado. Ela tem 23 anos, nasceu em Santa Catarina e já foi apontada como affair de Neymar em 2015.

saiba mais

Em busca de camisa 9, Santos quer Barcos ou Gilberto

SP pode perder Hernanes agora e já se acerta com Diego Souza

São Paulo prorroga concessão do CT da Barra Funda por até 40 anos

Muricy aprova ida de Ricardo Rocha para o São Paulo

Rodrigo Caio define legado do ano no São Paulo: deixar vaidade de lado

Lyanco, ex-São Paulo, assume romance com apresentadora de TV