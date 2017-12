Notícias do Dia

Brasília, sexta-feira, 29 de dezembro de 2017.

Salário mínimo sobe para R$ 954 a partir de 1º de janeiro

O presidente da República, Michel Temer, assinou decreto que aumenta o valor do salário mínimo para R$ 954. O reajuste foi concedido nesta sexta-feira (29). Com a mudança, o piso nacional aumentou em R$ 17. Antes dessa alteração, ele estava em R$ 937. No Brasil, aproximadamente 45 milhões de pessoas recebem um salário mínimo. Nesse cálculo estão pensionistas e aposentados, que têm os rendimentos pagos pelo governo federal. Para reajustar o salário mínimo, o governo precisa seguir uma fórmula: soma-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior (no caso, o de 2016) com o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

Desemprego cai 4,1% no trimestre encerrado em novembro

Depois de medidas que ajudaram a reorganizar a economia do País, o Brasil voltou a investir e a gerar emprego e renda para população. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego caiu de 12,6% para 12% no trimestre encerrado em novembro. Em nota, o IBGE ressalta que essa queda representa uma redução de 4,1% no número desempregados no País. O resultado só foi possível depois de medidas que não apenas reorganizaram a economia, mas também facilitaram a forma de fazer negócios. Medidas como o teto dos gastos, a reforma trabalhista e outras ações levaram a um aumento da confiança dos empresários e, consequentemente, a uma elevação no número de pessoas empregadas.

Governo libera R$ 2 bilhões para municípios

em dificuldade financeira

Para ajudar municípios com dificuldades financeiras, o governo federal liberou R$ 2 bilhões para entes que recebem recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Pela medida, que deverá ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta (29), o valor para cada município será calculado de acordo com as regras do FPM, que considera a quantidade de habitantes para a distribuição dos recursos. As regras determinam que o dinheiro seja entregue após a readequação do Orçamento. Os recursos deverão ser aplicados, preferencialmente, nas áreas de saúde e educação.

Forças Armadas reforçam segurança no

Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro

Para reforçar o patrulhamento do Rio Grande do Norte, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou, nesta sexta-feira (29), o envio de dois mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ao estado. O trabalho de segurança na região já é realizado pela Força Nacional de Segurança Pública. Segundo o ministro, chegou-se à avaliação da necessidade de uma ação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) devido à permanência do impasse na questão salarial e à recusa dos policiais militares e civis de voltarem a suas atividades normais. O ministro anunciou ainda que o presidente da República, Michel Temer, assinou o decreto que autoriza a prorrogação da GLO no Rio de Janeiro até o dia 31 de dezembro de 2018. O prazo seria encerrado com o fim de 2017.

SUS oferece tratamento completo e gratuito

a portadores de HIV

O Ministério da Saúde investiu, em 2017, R$ 1,1 bilhão com medicação e tratamento de pacientes com Aids no país, garantindo a portadores do vírus HIV tratamento completo e gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com o investimento crescente e contínuo, o número de pacientes que recebe a terapia antirretroviral cresceu, com diagnóstico ampliado nos últimos meses e menor tempo para início do tratamento. Além do montante destinado ao tratamento, há ainda uma rede de laboratórios públicos que oferece exames de carga viral do HIV, CD4 e genotipagem do HIV. Em 2017, foram investidos um total de R$ 58,1 milhões para a realização desses exames.

