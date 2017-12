Com importantes projetos em 2017, Agraer prova que as ações vão além da agricultura familiar

Campo Grande (MS) – Paralelo aos trabalhos de fomento à agricultura familiar a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) desenvolveu, ao longo de 2017, importantes trabalhos com outras entidades do governo do Estado que deverão contribuir com atividades de turismo, meio ambiente e regularização fundiária nos próximos anos. O projeto Retirada da Laguna, por exemplo, pretende salvaguardar a memória histórica do Mato Grosso do Sul, enquanto que um estudo busca a preservação ecológica de um dos principais cartões postais da Capital, o Parque das Nações Indígenas. Além de uma plataforma digital que busca centralizar em um único lugar as bases cartográficas para auxiliar ações na área de conservação ecológica, infraestrutura e produção.“Estudos fundiários, como os realizados no Parque das Nações Indígenas e Parque dos Poderes buscam subsidiar trabalhos de outras secretarias do Estado no âmbito jurídico, ocupacional e ambiental. Este ano, além dos trabalhos já citados estamos colaborando com a Fundtur [Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul] no trabalho de georreferenciamento e identificação da rota da Retirada da Laguna”, conta o diretor-presidente da Agraer, André Nogueira.O estudo de regularização fundiária do Parque das Nações Indígenas e Parque dos Poderes, segue no âmbito do governo do Estado, com apoio da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e outras importantes instituições. “Nós providenciamos a documentação para regularizar a unidade de conservação do Parque do Prosa e estamos fazendo, em conjunto com as outras secretarias, um estudo do Plano Diretor do Parque dos Poderes Pedro Pedrossian”.

“A Secretaria de Administração, responsável pelo patrimônio, tem um trabalho importante desenvolvido em conjunto conosco. Estamos realizando um levantamento da situação fundiária de cada uma das matrículas que compõem o Parque das Nações Indígenas e Parque dos Poderes, apontando a situação fundiária de cada uma delas”, afirma André.Considerado o maior parque urbano do mundo, com extensão de 119 hectares, o Parque das Nações Indígenas oferece infraestrutura adequada para lazer e práticas esportivas. E se, hoje, o local é um dos nossos principais cartões postais, no passado, já serviu de endereço para práticas agrícolas e, atualmente, coube a Agraer, instituição de agricultura familiar, cuidar do mapeamento de tudo em benefício da preservação ecológica.

Responsabilidade

“É importante evidenciar esse papel da Agraer porque, às vezes, se olha para a instituição apenas como sendo da agricultura familiar e não é bem assim. A Agência também trabalha com toda a população de Mato Grosso do Sul”, enfatiza André Nogueira ao se reportar ao forte trabalho da instituição dentro da regularização fundiária, “Temos uma atuação muito grande. A regularização de terras devolutas, a manifestação em todas as ações judiciais de cunho fundiário, são estudadas e sofrem manifestação da Agraer, garantindo os interesses do Estado. Além disto, toda a orientação para o pequeno, médio e grande proprietário ou posseiro rural, pode ser buscada aqui com nossa gerência de regularização fundiária e cartografia”.“Visando atender a toda a população sul-mato-grossense a Agraer firmou termos de cooperação com Incra e IBGE, para atuar em áreas como a faixa de fronteira, por exemplo, que é de competência da União”, aponta André.

A busca por agilizar os processos fundiários é tanta que o governo do Estado via Semagro, autarquia a qual a Agraer é vinculada, vem estudando maneiras e tecnologias que possam auxiliar o dia a dia dos servidores para bem servir a sociedade.

Tecnologia

“Trata-se do PIN MS que é o Portal de Geo Informações da Agraer junto com outros parceiros, Imasul, Semagro e outras. Estamos implantando esta plataforma para que seja um banco de dados na internet onde à população vai poder usar as informações oficiais do Estado. Em cima dessa ferramenta, vamos desenvolver aplicativos de controle e de acompanhamento das ações da Semagro e vinculadas, em especial da Agraer. Isso é muito importante para conseguir fiscalizar de forma mais eficaz e ver a eficiência que o governo do Estado está alcançando através dos benefícios concedidos para as prefeituras e os cidadãos”.

Previsto para ser lançado em 2018, o PIN será um portal de informações do executivo estadual onde todo internauta vai poder acessar, cada um no seu nível de competência. “As pessoas poderão obter informações dentro do Portal, como bases cartográficas, haverá relatórios para o uso interno das instituições. Trata-se de uma plataforma muito importante, pois você cria ferramentas de controle do seu trabalho de modo que será viável medir as ações e o resultado das mesmas e até mesmo prestar contas dos nossos convênios e do que está sendo feito com maior rapidez”, argumenta.

História

Saindo da parte digital e entrando no campo de patrimônio e cultura, a Agraer também vem colaborando com o projeto de resgate histórico da Guerra do Paraguai a fim de entrelaçar passado e presente para o fomento do turismo, economia e preservação da identidade regional. “É uma parceria com a Fundtur para comemoração dos 150 anos da Retirada da Laguna. Um trabalho mais detalhado do que foi esse episódio da guerra. A Agraer tem participado tanto no levantamento de campo quanto na identificação de como foi à colonização do espaço que, hoje, é território sul-mato-grossense. Isso pensando já final do XIX, por volta de 1870”.