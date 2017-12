LotoFácil tem quatro acertadores com R$ 520 mil para cada um

Quatro apostadores acertaram o concurso 1605 da LotoFácil, cujas dezenas foram sorteadas ontem (29) à noite, na cidade de Medianeira, no Paraná.

Eis os números sorteados:

02 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 25

Cada um dos ganhadores do prêmio maior receberá R$ 520.128,92. Os acertadores são das cidades de Belém (PA), Barra Velha (SC), Buritama (SP) e Campinas (SP).

As informações são do site da Caixa Econômica Federal.