Inmet emite alerta para o MS prevendo ventos de até 60 km/h

30 DEZ 2017 – Por Izabela Jornada e Tainá Jara – 16h:48 – Correio do Estado



Ventos fortes e chuva de granizo devem marcar a véspera de 2018. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertar para Mato Grosso do Sul prevendo chuva de até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 Km/h, e queda de granizo. Os avisos são válidos até às 23h59min de amanhã.

A previsão para os dias 31 de dezembro a 3 de janeiro é de tempo instável, com dia ensolarado, mas chuva no período da tarde. Na terça-feira (02) pode chover forte, especialmente no centro-oeste e sul do estado. As temperaturas se mantêm estáveis, devendo cair um pouco na terça e quarta-feira (3).