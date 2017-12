legalizada Piauí vai produzir remédio a base de canabidiol a partir de 2018

30 DEZ 2017 – Por CONJUR – 14h:36 – Correio do Estado

O Piauí vai produzir remédio a base de canabidiol, substância obtida da planta Cannabis sativa, uma espécie de maconha.

A produção começará em 2018 e será feita conjuntamente entre as universidades federal e estadual instaladas no estado, a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Piauí (Fapepi), a Secretaria Estadual de Saúde e o Centro Integrado de Reabilitação (Ceir).

A permissão foi concedida nesta quinta-feira (28/12) pelo governador do estado, Wellington Dias. As pesquisas para produção do remédio começaram no primeiro semestre deste ano, e a produção da substância receberá aporte de R$ 1 milhão dos cofres públicos.