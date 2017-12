Homem é encontrado morto em rua com sinais de violência

Testemunhas contaram que vítima era usuária de drogas

30 DEZ 2017 – Por LUANA RODRIGUES – 10h:55 – Correio do Estado

Corpo de vítima em rua – Sidrolândia News Homem foi encontrado morto na manhã de hoje, na Rua Trajano Riberto Ferreira, Bairro São Bento, em Sidrolândia. Antônio Louveira, 40 anos, conhecido como “Da Lua”, estava com perfurações nas costas, ainda não se sabe se provocadas por arma branca ou de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores encontraram o corpo e acionaram os bombeiros. Antonio já estava com o corpo semirrígido, com marcas de sangue na parte da frente do casaco que vestia e nas costas.

A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. Conforme o site Sidrolândia News, pessoas que estavam no local acreditam que a vítima tenha sido assassinada, em decorrência de dívidas de drogas, já que era usuária.