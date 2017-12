Atlético-MG cogita desistir de zagueiro gringo por conta de impostos

31 DEZ 2017 – Por FOLHAPRESS – 03h:00 – Correio do Estado

Próxima de um desfecho positivo até esta sexta-feira (29), a negociação envolvendo a chegada de Germán Conti ao Atlético-MG pode melar. A informação foi publicada pelo jornal Hoje em Dia e confirmada pelo próprio atleta ao UOL Esporte.

O motivo do possível desfecho negativo é o imposto envolvendo a transação. O time teria que pagar 945 mil euros em taxas devido à legislação argentina. Ainda teria que desembolsar cerca de 500 mil euros no Brasil.

Como o Colón, clube que detém os direitos do atleta, não abre mão do montante para pagamento das taxas, o preço do atleta chegaria a 5 milhões de euros, incluindo todas as taxas. A oferta do time mineiro, aceita pelos hermanos, era de 3,5 milhões de euros.

O que estava perto de um final feliz, até pelo desejo do atleta em vestir a camiseta do Atlético-MG, se torna quase impossível neste momento.

O Atlético-MG não conseguirá desembolsar as taxas para contratá-lo e não contará com auxílio de parceiro nesta transação. Caso não haja cessão por parte dos argentinos, os mineiros desistirão do acordo por Germán Conti.