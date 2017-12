Dawitt Admasu, do Bahrein, vence a Corrida Internacional de São Silvestre

31 DEZ 2017 Por Thiago Gomes 09h:08 – Foto Gazeta Press



Na prova feminina, a queniana Flomena Cheyech não deu chances às adversárias e de forma tranquila conquistou a vitória na categoria. Ela completou os 15 quilômetros com o tempo de 50min18. Sintayehu Hailemichael, da Etiópia, é a segunda colocada da São Silvestre, com tempo de 50m55s. Em terceiro, ficou a sua compatriota Birhane Dibaba, com 50m77s. Esta foi a 13ª vitória do Quênia desde que a versão feminina foi criada, em 1975. Assim, o jejum brasileiro segue. A última vitória do país entre as mulheres aconteceu em 2006, com Lucélia Peres.

Flomena abriu vantagem sobre as rivais a partir dos oito quilômetros e só teve de administrar o ritmo para conquistar a prova pela primeira vez em sua carreira.

A principal prova de rua do País reuniu cerca de 30 mil atletas, representando 40 países e todos os continentes. Foram 15 quilômetros por ruas e avenidas da capital paulista, com largada na Avenida Paulista, altura da rua Frei Caneca, e a chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, no número 900.