Neymar admite já pensar na Copa e prevê duelo histórico com o Real Madrid

30 DEZ 2017 – Por FOLHAPRESS – 22h:00 – Correio do Estado

Já sob o clima do réveillon, Neymar projeta 2018 e admite pensar principalmente em apenas um evento: a Copa do Mundo de 2018.

A pouco mais de seis meses da competição mais importante do calendário futebolístico, o craque da seleção brasileira não escondeu a ansiedade antes do seu segundo mundial, especialmente após o trauma vivido com a lesão nas costas em 2014.

“Só tem uma coisa que vem na cabeça ao se falar de sonho: a Copa do Mundo. Para mim é o mais importante em 2018. É para o que oro todo dia para que Deus nos coloque no caminho correto para o título”, disse Neymar em entrevista à TV Globo.

Neymar pensa na Copa do Mundo, mas possui desafios importantes pelo Paris Saint-Germain. Na Liga dos Campeões, o badalado time francês terá pela frente o Real Madrid logo na fase oitavas de final -as partidas estão agendadas para o dia 14 de fevereiro (ida, na Espanha) e 6 de março (volta, na França).

“A gente sabe que é praticamente uma final antecipada. Muita gente queria ver este jogo e ele aconteceu. Sabemos que vai ser uma partida histórica”, afirmou o camisa 10 da equipe francesa.

O camisa 10 da seleção brasileira aproveitou o fim de ano para curtir alguns dias de folga no Brasil. O primeiro compromisso pelo Paris Saint-Germain em 2018 está agendado para o dia 7 contra o Rennes, pela Copa da França.