Jael negocia com outros clubes da Série A e se afasta de renovação com Grêmio

30 DEZ 2017 – Por Globo Esporte – 13h:04 – Correio do Estado



O futuro de Jael começa a se desenhar longe da Arena. Sem receber uma proposta do Grêmio que lhe conceda o aumento salarial desejado para renovar o contrato, o centroavante já começou a negociar com outros clubes, principalmente da Série A.

O atacante de 29 anos teve uma temporada mais do que instável no time gaúcho. Chegou a Porto Alegre em janeiro deste ano por indicação do técnico Renato Gaúcho, que havia trabalhado com ele no Bahia. O objetivo era deixar o jogador como uma alternativa imediata ao futuro centroavante titular, que acabaria sendo Lucas Barrios.

Porém, a passagem no Rio Grande do Sul foi abreviada de forma precoce. Na terceira partida que disputava pelo Grêmio, rompeu os ligamentos do joelho direito contra o Passo Fundo, pelo Gauchão, e passou seis meses em recuperação. Retornou somente em setembro, quando entrou no segundo tempo da derrota tricolor para a Chapecoense na Arena.

Ao todo, foram 18 jogos com a camisa do clube e nenhum gol marcado. Porém, na reta final da temporada, ganhou pontos junto à torcida pelo empenho ao substituir Barrios, em um momento que o paraguaio não estava bem. Deu duas assistências, uma delas no gol da vitória por 1 a 0 sobre o Lanús, na Arena, na primeira partida da final da Libertadores.

No Mundial de Clubes dos Emirados Árabes, foi mais uma vez elogiado pelo desempenho na vitória sobre o Pachuca, na semifinal, e chegou a ser especulado como titular na final, diante do Real Madrid, o que não ocorreu. Após a derrota por 1 a 0, já admitia interesse de outras equipes, mas deixou clara a intenção de permanecer em Porto Alegre para o ano que vem.

– Reconheço que não tive um ano bom. Não sei o que ocorrerá, mas parece que já começaram a falar. Tenho (outras situações), mas quero ficar. A prioridade é do Grêmio. A torcida pode esperar o Jael do final do ano – afirmou Jael em Abu Dhabi.

A situação do jogador, no entanto, segue pendente. O desfecho parece rumar para uma saída. Jael é um dos quatro jogadores que encerram contrato com o Tricolor neste fim de ano. Além dele, Fernandinho, Cícero e Cristian têm as situações analisadas. O futuro do primeiro deve ser a China.