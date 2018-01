Homem joga água fria e agride mulher porque ela dorme antes de relação sexual

A vítima convive com o agressor há três meses

31 DEZ 2017 – Por Izabela Jornada – 16h:39 – Correio do Estado



Homem jogou água fria e agridiu companheira após ela pedir para dormir um pouco antes de terem relação sexual com ele. O caso ocorreu em Nova Alvorada do Sul, na madrugada deste domingo (31).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima convive com o agressor há três meses e poucos minutos antes do ocorrido, os dois estariam ingerindo bebida alcoólica na casa de amigo.

Após pedir para ter relação sexual com a companheira, o autor foi ao banheiro e ao retornar encontrou a vítima dormindo. Enfurecido, o homem jogou água fria na mulher e a agrediu, apertando os punhos e a garganta da vítima. Além das agressões, a mulher teve o celular quebrado pelo companheiro.

O autor da agressão não voltou para a casa da vítima. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa (violência doméstica), na Delegacia de Polícia (DP) de Nova Alvorada do Sul.