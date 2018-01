Homem é preso com 2 mil pacotes de cigarro contrabandeado

Carregamento seguia por rota usada pelo crime organizado na MS-164

31 DEZ 2017 – Por RENAN NUCCI – 11h:05- Correio do Estado

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu ontem, na rodovia MS-164, carregamento com dois mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. O flagrante aconteceu no trecho que dá acesso ao distrito de Vista Alegre, no município de Maracaju, usado como rota por traficantes de armas e drogas, bem como contrabandistas.

Segundo o próprio Departamento, o motorista foi preso e encaminhado para a sede da Polícia Federal de Ponta Porã. Conforme divulgado recentemente pela Receita Federal, só em 2017 foram apreendidos mais de R$ 322 milhões em cigarros contrabandeados em Mato Grosso do Sul. A estimativa é de que 50% dos cigarros consumidos no Estado sejam ilegais.