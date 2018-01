Empresário Omar Resende Peres é o novo gestor do ‘Jornal do Brasil’

Publicado desde 2010 apenas na versão digital, o Jornal do Brasil voltará às bancas no seu formato tradicional, standard, no final de fevereiro.

Os planos de revitalização da marca Jornal do Brasil envolvem a reformulação tecnológica do site, com a criação da JB-TV.

O diretor de Redação do Jornal do Brasil será o jornalista Gilberto Menezes Côrtes. Outros grandes nomes do jornalismo carioca e nacional se juntarão à equipe para o retorno do JB ao papel de vanguarda na imprensa brasileira.

Omar Peres tem larga experiência no setor de mídia. Foi dono de uma afiliada da Rede Globo e comandou um jornal em Juiz de Fora.