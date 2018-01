Os campeões mundiais Evandro e André inauguram Arena de Vôlei de Praia do Sesc Vila Mariana

Evento marca a abertura do Sesc Verão e também contará com bate-papo entre os atuais campeões do Circuito Mundial e Sandra Pires, com mediação do jornalista Álvaro José



Entre 6 de janeiro e 28 de fevereiro, a 23ª edição do Sesc Verão traz uma programação diversificada e gratuita em 38 unidades Sesc distribuídas pela capital, Grande São Paulo, interior e litoral do estado.

São mais de 2 mil atividades com um olhar sensível para as diferentes faixas etárias, habilidades e capacidades físicas de cada indivíduo, dentro da perspectiva do esporte e atividades física para todos, que caracteriza a ação do Sesc. Estão previstas vivências com importantes nomes do esporte nacional, aulas abertas, apresentações esportivas, exposições e instalações interativas, além de encontros e torneios.

Para o Diretor Regional do Sesc SP, Danilo Santos de Miranda, “a proposta desta edição amplia a oferta de atividades, incluindo as práticas corporais, além dos esportes, que tradicionalmente compõe a programação do evento. A meta é conscientizar as pessoas sobre a importância de se movimentar para a conquista de uma melhor qualidade de vida”.

Atividade física – Após uma série de edições em que o esporte teve um peso mais relevante – sobretudo, pelo interesse da população por conta de o Brasil sediar nos últimos dez anos grandes eventos esportivos internacionais – para a edição de 2018 a prática de variadas atividades físicas ganha a mesma relevância na programação.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano traz pesquisa recente com resultados preocupantes sobre a adesão e permanência das pessoas às práticas, ainda que se tenha uma compreensão da importância delas na qualidade de vida.

“Partindo de dois dos principais pontos apontados nas pesquisas – o conhecimento e a oportunidade – no Sesc Verão o público é convidado a experimentar e praticar as diversas atividades físicas e esportivas, que podem fazer parte de seu cotidiano”, afirma Maria Luiza Souza Dias, gerente de Desenvolvimento Físico-Esportivo do Sesc São Paulo.

No Sesc Vila Mariana, o destaque da programação é a Arena Esportiva, uma quadra de areia para a prática do Vôlei de Praia e outras modalidades de esportes na areia, como Frisbee, Beach Tenis, Handebol de Areia, Frescobol e Vôlei Sentado de Areia. A Arena, com dimensões de 20 metros de comprimento por 11 metros de largura, envolvida por uma estrutura de 7 metros de altura, receberá também apresentações de Danças Havaianas e Danças Brasileiras Litorâneas, entre outras atividades. O espaço estará preparado para receber o público em oficinas e recreações de esportes na areia. Para a abertura da Arena Esportiva, um jogo amistoso entre as duplas Evandro e André de um lado, e Giuliano Costa e Tiago Castilhos, de outro. Também acontecerá um bate-papo sobre a modalidade, com Evandro, André e Sandra Pires, com mediação do jornalista Álvaro José.

Também na programação do Sesc Verão no Sesc Vila Mariana, atividades para os pequenos, como o BrincaYoga para Bebês e BrincaYoga para Crianças, e as vivências Pezinho na Areia.

Confira a programação da primeira semana do Sesc Verão 2018 no Sesc Vila Mariana:

Encontro Esportivo com os Atletas Evandro, André e Sandra Pires

Mediação: Álvaro José

6 de janeiro, sábado, das 11h às 12h30

Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Livre

Grátis

Um encontro para falar sobre o vôlei de praia no Brasil, a ascensão do esporte, a primeira medalha olímpica com as atletas Sandra Pires e Jaqueline Silva, a transição do vôlei de quadra para o vôlei de praia e outras curiosidades desta modalidade. O bate-papo será mediado por Álvaro José, um dos grandes nomes da narração esportiva no Brasil, conhecido principalmente pelo acompanhamento que fez nas diversas edições dos Jogos Olímpicos.

Evandro e André são os atuais campeões do circuito e do campeonato mundial de vôlei de praia.

Sandra Pires teve como grande destaque na carreira a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, ao lado de Jackie Silva.

Álvaro José é jornalista e narrador, trabalhou em 10 edições de Jogos Olímpicos e foi considerado pela revista Placar “A voz das Olimpíadas”.

Jogo Amistoso de Vôlei de Praia: Evandro e André x Giuliano Costa e Tiago Castilhos

6 de janeiro, sábado, das 12h30 às 14h

Praça Externa

Livre

Grátis

Jogo amistoso de vôlei de praia entre as duplas Evandro e André e Giuliano Costa e Guto, que farão a estreia da quadra de areia, com a narração do jogo feita pelo jornalista Álvaro José e comentários da ex-atleta Sandra Pires.

Evandro e André são os atuais campeões do circuito e do campeonato mundial de vôlei de praia.

Giuliano Costa e Tiago Castilhos estão entre os melhores jogadores de vôlei de praia do estado de São Paulo.

Álvaro José é jornalista e narrador, sendo atualmente um dos grandes nomes da narração esportiva brasileira.

Sandra Pires teve como grande destaque na carreira a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, ao lado de Jackie Silva.

A atividade contará também com a participação da equipe de entretenimento Daniel Betarelli Junior (Animador) e Eduardo Pelegrino Tomiatti (DJ), responsáveis pela animação de jogos da Superliga de Vôlei.

Arena Esportiva – Treino Aberto de Vôlei de Praia

Com Marcello Cândido

6 de janeiro, sábado, das 14h às 16h

Praça Externa

Acima de 12 anos

Grátis

Inscrições no local, no dia da atividade

O público participante poderá vivenciar um treino de vôlei de areia sob o comando de Marcello Cândido, técnico registrado na Confederação Brasileira de Voleibol como Técnico Nacional Nível II. Faz parte da Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Vôlei de Praia Sub-21 e é também o Técnico da Seleção Sub-15.

Apresentação de Danças Havaianas

Com o Grupo Hula Aloha Brasil

6 de janeiro, sábado, das 14h às 16h

Praça Externa

Livre

Grátis

A hula é uma arte tradicional do povo havaiano. A princípio, ela se inicia com movimentos dos braços e das mãos suaves e sutis, contando as histórias antigas por meio da dança que representa e descreve os movimentos da natureza, como as árvores que balançam ao sabor do vento, o nadar dos peixes nos rios, enfim, tudo aquilo que a natureza oferece e também a maneira cotidiana que seu povo vive.

Pé na Areia

6 de janeiro a 4 de fevereiro, sábados e domingos, das 16h às 18h

9 de janeiro a 9 de fevereiro, terça a sexta, das 10h às 14h | Exceto de 16 a 19/1 e 25/1 (das 10h às 12h)

10 a 13 de fevereiro, segunda, terça, sábado e domingo, das 12h às 18h | Carnaval

17 e 18 de fevereiro, sábado e domingo, das 10h às 12h

Praça Externa

Livre

Grátis

Atividade que estimula a experimentação e vivência de diversas modalidades esportivas que podem ser praticadas na areia e ao ar livre, incentivando a participação do público de diferentes idades. A partir de 6 anos. Com orientação da equipe de instrutores do Sesc Vila Mariana.

Intervenções de Verão

Com a Bella Cia

6 de janeiro a 25 de fevereiro, sábados e domingos, das 13h às 17h | Exceto dias 10 e 11/2

25 de janeiro, quinta, das 13h às 17h | Feriado

Espaços da Unidade

Livre

Grátis

Três palhaços percorrerão diversos espaços da unidade em busca de aventuras na “praia”do Sesc Vila Mariana. O grupo fará interações lúdicas, auxiliando na divulgação das ações esportivas, sensibilizando o público para a participação nas diversas atividades do projeto Sesc Verão.

Espaço Esporte Criança

6 de janeiro a 25 de fevereiro, terça a domingo, das 10h às 18h

Térreo (Hall dos Elevadores)

Livre

Grátis

Um espaço destinado a crianças a partir de 3 anos, com materiais que estimulam a experimentação de diferentes práticas esportivas, de forma autogerida, além de atividades dirigidas com conteúdos que vão da ginástica geral às modalidades esportivas com raquetes, passando também pela iniciação aos fundamentos do vôlei, modalidade que terá destaque na programação. Menores de 12 anos precisam estar acompanhados de um adulto responsável. Os materiais serão disponibilizados pela equipe do Sesc.

Yoga

7 de janeiro a 25 de fevereiro, domingos, das 10h às 11h | Exceto dia 11/2

Praça de Eventos

Acima de 12 anos

Grátis

Prática indiana indicada para pessoas que buscam equilíbrio, por meio de exercícios de respiração e posturas, mesclando tonicidade e relaxamento, aliado a meditação. Com orientação dos instrutores do Sesc.

Vôlei de Praia na Arena Esportiva

7 de janeiro a 4 de fevereiro, domingos, das 10h às 12h

25 de janeiro, quinta, das 10h às 12 (feriado)

Praça Externa

Acima de 16 anos

Grátis

Aula aberta para jovens e adultos que querem experimentar o Vôlei de Praia, com orientação dos instrutores do Sesc, que promoverão atividades de aprendizado dos fundamentos e regras que compõem este esporte.

Frescobol na Arena Esportiva

Com a Atleta Carla Greco

7 de janeiro, domingo, das 14h às 16h

Praça Externa

Acima de 10 anos

Grátis

O objetivo desta atividade é apresentar ao público o Frescobol, esta modalidade tradicional de praia criada no Brasil na cidade do Rio de Janeiro, na década de 1940. O público poderá assistir uma apresentação da atleta Carla Greco, tetra campeã paulista de frescobol na categoria mista profissional, penta campeã brasileira, destaque no torneio ABRAF 2017, 4 ª colocada no campeonato mundial de frescobol 2017 na categoria feminina e 5 ª colocada na categoria mista, na mesma competição.

Vôlei de Praia Jovem na Arena Esportiva

9 de janeiro a 8 de fevereiro, terças e quintas, das 16h às 18h

Praça Externa

De 13 a 15 anos

Grátis

Inscrições na central de Atendimento, a partir de 2/1

O curso tem como objetivo apresentar a modalidade para o público jovem, trazendo seus fundamentos, aspectos técnicos e táticos, colocando em prática os conteúdos aprendidos por meio de jogos na quadra de areia. O vôlei de praia ou vôlei de quadra de areia surgiu a partir da modalidade disputada em quadra e era jogado de forma recreativa na Califórnia na década de 1920. Em 1996 o vôlei de praia passou a integrar o programa dos Jogos Olímpicos e na categoria feminina a primeira medalha olímpica foi conquistada pela dupla brasileira Sandra e Jaqueline.

Vôlei de Praia Adulto na Arena Esportiva

9 de janeiro a 8 de fevereiro, terças e quintas, das 18h às 19h30 (exceto dia 25/1)

Praça Externa

Acima de 16 anos

Grátis

Inscrições na central de Atendimento, a partir de 2/1

O curso tem como objetivo apresentar a modalidade para o público adulto, trazendo seus fundamentos, aspectos técnicos e táticos, colocando em prática os conteúdos aprendidos por meio de jogos na quadra de areia. O vôlei de praia ou vôlei de quadra de areia surgiu a partir da modalidade disputada em quadra e era jogado de forma recreativa na Califórnia na década de 1920. Em 1996 o vôlei de praia passou a integrar o programa dos Jogos Olímpicos e na categoria feminina a primeira medalha olímpica foi conquistada pela dupla brasileira Sandra e Jaqueline.

Pezinho na Areia

9 de janeiro a 9 de fevereiro, terça a sexta, das 14h às 16h (excetp dia 25/1)

Praça Externa

Livre

Grátis

Atividade para bebês e crianças até 6 anos, que poderão brincar e explorar diferentes materiais na quadra de areia, de forma livre e autogerida, com o acompanhamento de um responsável.

Meditação com Tambores Flow

Aula aberta com Mônica Jurado

10 e 24 de janeiro, quartas, das 19h às 20h30

7 e 21 de fevereiro, quartas, das 19h às 20h30

Praça de Eventos

Acima de 12 anos

Grátis

A proposta Tambores Flow faz parte do “Meditação com Tambores”, projeto que busca encontrar os territórios onde arte e meditação tangenciam resultados em busca de encontrar e rascunhar pontes possíveis onde as comunicações são ineficientes, ou mesmo inexistentes. Mônica Jurado conduzirá a prática da meditação em horários do curso permanente de Yoga. A prática seguirá guiada pelos instrutores de atividades físicas e Mônica qualificará esta experiência com o som de tambores. A proposta, denominada Tambores Flow, tem como objetivo tornar a meditação simples, eficiente e divertida.

Mônica Jurado é arquiteta, atriz e locutora. Desde 1982 realizou retiros de meditação, consciência emocional e corporal no Brasil, EUA, Argentina, Chile e Venezuela.

Mindfulness – Saúde, Bem-estar e Presença

Com Daniela Leite Kisil Miskalo

11 de janeiro, quinta, das 19h às 20h

Praça de Eventos

Acima de 12 anos

Grátis

O bem-estar mental se tornou tão importante para o ser humano com o progresso, que passou a constar até mesmo na definição de saúde da OMS (Organização Mundial da Saúde, 1948). Cada vez mais a ciência constata o que os grandes pensadores do oriente já descreviam antes da era Cristã: uma mente que divaga é uma mente infeliz e isso traz impactos para a saúde. Esta atividade vem para trazer ao público a seguinte reflexão: num mundo cada vez mais tecnológico e multitarefado, como conciliar as crescentes demandas e oportunidades diárias de distração com uma mente presente para uma vida saudável? E claro, essa atividade também quer trazer oportunidades de vivenciar a presença e sentir um pouco de seus benefícios como um convite para abraçar, de uma vez por todas em nossas vidas, rotinas saudáveis, sustentáveis e possíveis para o cultivo da presença. “A mente que divaga, é uma mente infeliz “(Killingsworth, Science – 2010).

Daniela Leite Kisil Miskalo é formada em Farmácia-Bioquímica pela USP em (Universidade de São Paulo), se especializou em Análises Clínicas pela USP e Gestão de Projetos pela FGV (Fundação Getúlio Vergas). Praticante de meditação e yoga desde 2010, abraçou em 2015 o estudo profundo da filosofia do yoga e desde 2016 ensina yoga em academias, condomínios e realiza serviços de personal em São Paulo.

Danças Havaianas para Crianças

Aula Aberta com o grupo Hula Aloha Brasil

11 de janeiro, das 15h às 16h30 e 25 de janeiro, das 11h às 12h30, quintas

Praça de Eventos

Acima de 6 anos

Grátis

Introdução a Hula Kaikamahine para crianças.

No Portal Sesc SP, mais informações: bit.ly/SescVerãoVM18

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ 9c2fnchg22yjx1n/ AACa66dzmoVuZRP4CBHSGbyVa?dl=0

Serviço:

Sesc Verão 2018 | Sesc Vila Mariana

Dia 6 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018



Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

