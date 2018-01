Sesc Vila Mariana promove cursos gratuitos de tecnologia e softwares livres

Em janeiro, o Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Vila Mariana contará com cursos gratuitos de tecnologia e softwares. As vagas são limitadas e as inscrições já podem ser feitas na Central de Atendimento da Unidade.

O curso Tecnologia para o Dia a Dia visa mostrar como aproveitar ao máximo o que a tecnologia oferece para facilitar o dia a dia. A cada encontro será abordado um tema diferente nas áreas de tecnologia, internet e smartphones. O programa do curso abordará ferramentas como Google Maps, YouTube, Netflix e Spotify. Acontece às terças e quintas-feiras, de 9 de janeiro a 27 de fevereiro, das 15h às 17h.

Também com início em janeiro, haverá uma atividade sequencial com o software Openshot, na qual serão apresentadas as principais funções desse software livre de edições de vídeo, além de iniciar os participantes na utilização de suas ferramentas para a criação de vídeos musicais animados. Os participantes serão incentivados a criar os vídeos a partir de imagens gratuitas retiradas da Internet, ou a trazer suas próprias fotos ou vídeos de viagens. Os encontros acontecem às quintas, de 11 de janeiro a 8 de fevereiro, das 17h30 às 19h30.

E a cada final de semana de janeiro e fevereiro, será feita uma introdução ao uso básico de um software gráfico de código aberto, que possue ferramentas livres para a criação de peças gráficas, ilustração, edição de fotografia. Nos dias 13 e 14 de janeiro serão abordados os princípios básicos do uso do software livre Gimp e dicas para quem pretende migrar de outros softwares gráficos. O principal foco do Gimp é a edição de fotografia, mas ele também pode ser usado para pintura digital e animação.

Já nos dias 27 e 28 de janeiro, será a vez do software livre Krita, usado para pintura digital, ilustração e animação tradicional, como também para edição de fotografia. Os últimos encontros, dias 24 e 25 de fevereiro, irão introduzir os aos princípios básicos do uso de softwares para desenho vetorial. O desenho vetorial é ideal para criar logotipos e outros gráficos que precisam ser usados em diversos tamanhos e mídias diferentes. Será usado o software livre Inkscape, mas os princípios são os mesmos em todos os softwares deste tipo.

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ lbusw0jf8bfqyrc/ AACryg2g3BX3yNyYawVmAjnRa?dl=0

Serviço:

Tecnologia para o dia a dia

De 9/01 a 27/02, terças e quintas, às 15 horas (Exceto dias 25/1, 13 e 15/2)

Local: Espaço de Tecnologias e Artes, 3º Andar – Torre A (capacidade: 40 lugares)

Duração: 120 minutos/cada

Grátis | Recomendado para maiores de 14 anos

Inscrições abertas na Central de Atendimento da Unidade

Criação e edição de vídeos musicais animados com o software Openshot

De 11/01 a 08/02, quintas-feiras, das 17h30 às 19h30 (Exceto dia 25/01)

Local: Espaço de Tecnologias e Artes, 3º Andar – Torre A (capacidade: 40 lugares)

Duração: 120 minutos/cada

Grátis | Recomendado para maiores de 14 anos

Inscrições abertas na Central de Atendimento da Unidade

Softwares Gráficos Livres: Gimp, Krikta e Inkscape

13 e 14/01. Sábado e domingo, das 12h30 às 14h30

27 e 28/01. Sábado e domingo, das 12h30 às 14h30

24 e 25/02. Sábado e domingo, das 12h30 às 14h30

Local: Espaço de Tecnologias e Artes, 3º Andar – Torre A (capacidade: 40 lugares)

Duração: 120 minutos/cada

Grátis | Recomendado para maiores de 14 anos

Inscrições abertas na Central de Atendimento da Unidade

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Mariana Martucci

(11) 5080 3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br