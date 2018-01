Homem morre atropelado por carro ao entrar em rodovia

O acidente aconteceu na MS-270, no distrito de Itahum

1 JAN 2018 – Por RENAN NUCCI – 10h:17 – Correio do Estado

Carro atingiu vítima de frente. – Osvaldo Duarte/Dourados News Andarilho ainda não identificado morreu atropelado por um automóvel modelo Gol na noite de ontem no distrito de Itahum, em Dourados. A vítima teria entrado repentinamente na pista de rolamento, sem dar chances para que o motorista desviasse. O acidente aconteceu na rodovia MS-270.

De acordo com o site Dourados News, o condutor do automóvel de 36 anos, seguia da cidade para o distrito, quando atingiu o homem que tem entre 60 e 70 anos. Testemunhas teriam informado à Polícia Civil que a vítima havia entrado outras vezes de forma repentina na rodovia, correndo risco de atropelamento. O caso foi registrado como morte no trânsito provocada pela própria vítima.