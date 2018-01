Acidente mata adolescente e deixa outras quatro pessoas feridas

Veículo saiu da pista e foi parar em matagal

1 JAN 2018 – Por LUANA RODRIGUES – 17h:53 – Correio do Estado

Adolescente de 16 anos morreu num acidente na manhã de hoje, na BR-158, em Cassilândia. A vítima foi identificada como Emily Vani Vieira Gonçalves. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

De acordo com o site Cassilândia Urgente, o veículo e que as vítimas estavam foi encontrado fora da pista. Aparentemente, o condutor perdeu o controle do carro, no entanto, as circunstâncias e causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela perícia.

Ainda conforme o site, dois dos quatro feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Cassilândia e estão em observação. São eles Laesca Caelaine A. de Matos de 14 anos, e Kleiton Rodrigues Alves de 20 anos. Não há informações sobre os demais feridos.