Terça-feira de clima instável com pancadas de chuva e trovoadas

Na Capital, temperaturas oscilam entre 23°C e 26°C

2 JAN 2018 – Por RENAN NUCCI – 07h:09 – Correio do Estado



A terça-feira será de tempo instável em Mato Grosso do Sul, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia será de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões sul, sudeste e sudoeste.

Nas demais áreas, o tempo será de parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas oscilam entre 22°C e 34°C. Já em Campo Grande, o segundo dia do ano será de parcialmente nublado a nublado, com chuvas e trovoadas isoladas, e temperatura entre 23°C e 26°C.