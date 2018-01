Interno é encontrado morto em presídio e caso é investigado

Suspeita é de suicídio, mas polícia não descarta outras possibilidades

1 JAN 2018 – Por RENAN NUCCI – 11h:58 – Correio do Estado

Preso de 37 anos foi encontrado morto no Estabelecimento Penal Masculino de Corumbá, na manhã desta segunda-feira. De acordo com o Diário Corumbaense, a vítima estava enforcada no banheiro da cela que dividia com outras nove pessoas. Durante a checagem de rotina, os agentes penitenciários encontraram o corpo e acionaram a Polícia Civil.

A suspeita é de suicídio, mas não é descartada possibilidade de homicídio, uma vez que criminosos costumam simular situações para despistar os investigadores. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Odontológico Legal (Imol), onde deve ser submetido a exames que vão auxiliar na identificação das causas da morte. O caso foi registrado como morte a esclarecer.