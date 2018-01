Homem é esfaqueado pelo sogro e fica com órgão exposto

Autor alegou à filha que reagiu depois de levar dois tapas no rosto

2 JAN 2018 – Por RENAN NUCCI – Correio do Estado



De acordo com o boletim de ocorrência, a tentativa de homicídio aconteceu na mesma residência onde o rapaz mora com a esposa e o sogro. Ele foi encontrado caído na rua, com ferimento abdominal, e disse para policiais e bombeiros que o sogro o teria agredido durante discussão, mas não revelou os motivos da desavença.

O autor teria dito à filha que reagiu depois de levar dois tapas no rosto, e saiu alegando que chamaria uma ambulância. Desde então não foi mais visto. A vítima foi encaminhada para o pronto-socorro local. A Polícia Civil investiga o caso.