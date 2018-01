Anitta exibe dia na piscina com marido: ‘Bofe escândalo’

Casada com Thiago Magalhães, Anitta manteve o relacionamento discreto por algum tempo. Porém, a cantora agora tem compartilhado momentos com o marido em seu Instagram. Depois de publicar a primeira foto com o empresário na rede social, a funkeira exibiu o rapaz brincando na piscina de sua casa, na segunda-feira (1). Em seu Stories, Anitta ainda zoou a situação: “Quem é a criança?”. Em outra postagem, a artista “babou” pelo carioca ao lembrar do show na virada do ano em Copacabana: “Ontem no meio da multidão tinha esse bofe escândalo babando nimim”.

Foto: Divulgação, Coluna Leo Dias / PurePeople

Cantora realizou sonho no Ano-Novo: ‘Nunca tinha visto esses fogos’

Anitta comandou o show da virada na praia da zona sul do Rio e entregou que realizou um sonho no Réveillon: “Antes de cantar eu nunca tinha pisado nessa praia. E nunca tinha visto esses fogos. Era o meu sonho ver esses fogos”. No palco, a funkeira comemorou a presença na tradicional festa carioca: “Esse é o melhor ano novo da minha vida! Espero que o de vocês também. Muito obrigado por acreditarem no meu sonho, mesmo naquela época. Por acreditarem quando parecia que nada ia passar daquilo. Quando eu subo aqui hoje eu só consigo pensar nisso. Estou aqui cantando para vocês nessa festa linda com a orquestra Maré do Amanhã que está dando um show de música e superação, assim como foi a minha história”.

