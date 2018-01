Três Lagoas-MS: Festa da virada no Balneário alcançou as expectativas

Nenhum incidente foi registrado e o público aprovou o evento

Os artistas que animaram a Réveillon Encontro das Águas em Três Lagoas esbanjaram alegria, mantiveram o fôlego e levantaram o público estimado entre 8 e 10 mil pessoas presentes no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”.

MARQUINHO GUERRA

Sem poupar no repertório, o cantor Marquinho Guerra cantou por quase duas horas e fez o público pedir ‘bis’. Nascido em Três Lagoas, o artista superou as expectativas e agradou quem não conhecia suas apresentações. Durante o Show, Marquinho Guerra falou da emoção em cantar para um público conhecido. “Nasci e fui criado aqui e cantar para meus amigos e minha família é muito bom”, disse.

TRADIÇÃO

As primeiras horas de intensa alegria no Balneário também foram protagonizadas pelo Grupo Tradição que encerrou a festa da virada em um contagiante show que terminou depois das três da manhã. Cantando as músicas de sucesso do grupo, os artistas emendavam rits do início da banda e sucessos atuais.

FOGOS

A contagem regressiva para a chegada de 2018 foi sucedida por uma queima de fogos com vários formatos e durou cerca de quinze minutos.

SUCESSO

O prefeito Angelo Guerreiro acompanhou toda a preparação, permaneceu no evento até o final e mostrou-se muito contente com os resultados. “Ficamos preocupados com o tempo, com o atraso na montagem do palco devido á chuva que deu uma trégua à noite e no final, foi tudo perfeito”, comemorou. Conforme o Prefeito, o local foi aprovado pelo público e está se tornando um ótimo recinto de eventos da Cidade. Guerreiro afirmou que não foi registrado nenhum incidente dentro e nas imediações do Balneário. “Uma grande equipe de seguranças, guardas municipais, Polícia Militar, atendentes de saúde com ambulância e demais servidores da prefeitura estavam a postos, atentos a cada movimento, mas, graças a Deus, não registramos nenhum atendimento médico, nenhuma briga ou qualquer ação que prejudicasse o evento”, finalizou Angelo Guerreiro.

O movimento na via de acesso ao Balneário foi intenso e, próximo à meia noite, o congestionamento natural acabou acontecendo.