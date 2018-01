Diego Costa pode reestrear pelo Atlético de Madrid nesta quarta-feira

Diego Costa está perto de fazer sua reestreia pelo Atlético de Madrid. O atacante foi relacionado pelo técnico Diego Simeone para a partida diante do Lleida, pelas oitavas de final da Copa do Rei, nesta quarta-feira.

O jogador foi a principal contratação do Atlético de Madrid para esta temporada. Por conta de uma punição da Fifa, o clube só pôde inscrevê-lo em janeiro.

– Sabemos das características do Diego: agressividade, intensidade, profundidade. Ele dá alternativas de ataque. E, claro, sua melhor qualidade é a de ser o companheiro ideal para qualquer um dos atacantes – declarou o treinador, em entrevista coletiva.

O atacante ficou três temporadas no Chelsea antes de retornar ao Atlético de Madrid. Ele não estava nos planos do técnico Antonio Conte, com quem teve alguns atritos em 2016/17.

Diego Costa vai usar a camisa 18 no clube espanhol.